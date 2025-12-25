《不良一族》小綺掀起無框眼鏡時尚！夢回90年代澀谷辣妹風，私下造型超美超多變！

Netflix日本戀綜《不良一族尋愛記》的特殊選角打破過往戀愛實境秀的印象，以擁有「不良」過往的男女成員們作為賣點，直接、真誠的互動延伸出不少瘋狂的發展，同時也打破人們對不良一族的一些成見，播出後立刻引發討論。

其中23歲女成員小綺（綺麗Kirei）工作為模特兒兼化妝講師，一出場即以「辣妹」自我介紹，宛如90年代澀谷辣妹的打扮，不僅吸引男嘉賓的目光，觀眾們也越看越愛，私下的小綺則同樣精緻亮麗，喜歡嘗試各種華美、充滿女人味的造型，風格超多變，也不乏反差的一面！

《不良一族尋愛記》小綺IG私下的時尚造型

無框眼鏡時尚

小綺在節目中戴上無框眼鏡的造型，得到男成員小制的真心讚美，螢幕前的觀眾們也給出了高分評價！無框眼鏡正好符合時下的流行，是許多日韓明星都愛用的造型單品，小綺私下也會經常戴，能營造出知性文藝氣息和提升個人氣場，讓整體造型更有記憶點。

浮誇美甲風格

澀谷辣妹的特色包括濃艷的妝容、小麥膚色、歐美裸唇……還有最重要的就是超長美甲！觀察小綺的美甲會發現，她更喜歡複雜、搶眼、華麗的款式，且必定會加入立體的裝飾，而每回新甲的共通點，正是選用超長的延甲！

Boyish街頭風

自稱辣妹的小綺平時多以性感的服裝為主，不過她也偶爾會穿上帥氣的街頭風格，甚至是穿得像小男孩一樣的大T恤，這樣的反差感編輯特別欣賞！

辣妹必備叢林風

在小綺的身上可以經常看見動物紋的元素，尤其是豹紋，簡直就是她的本命，而她也完全能駕馭出相應的龐大氣場！想跟上小綺的辣妹路線，不妨先從挑戰動物紋開始。

高智御姐風

其實小綺也有不少造型是一般人日常也能參考的，像是素面的連身裙妝配上整齊油頭、Polo領條紋洋裝、簡單的針織衫配牛仔夾克、千金套裝風格……每一套都展現親切、溫柔的一面，同時保有御姐的風範，讓人幾乎忘了她的「不良」成分。

