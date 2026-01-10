不草率承諾營養午餐全免 劉和然：預算應優先留「慢飛天使」、新整建校舍 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

全台多個縣市近日掀起營養午餐全面免費熱潮，校長與老師出身的新北市副市長劉和然今（10）日在臉書表示，以專業教育行政立場指出，營養午餐全免所需的46億元預算足以支撐新北一整年的特教經費或校舍整建支出；他強調，市政不應是「一時的煙火」，而應如馬拉松般穩定耕耘，「新北的孩子值得更好的，而不只是免費的」。

「教育的選擇，不能只有一種答案。」劉和然表示，這幾天，很多家長關心營養午餐，但身為老師、校長出身的他，比任何人都在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好，但他也想多問一句：「除了這一餐，還能為孩子補上什麼？」

劉和然指出，新北有32萬個孩子，每一分教育預算，都是家長的血汗錢，而46 億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜；但身為專業行政首長，他必須誠實面對選擇的重量。

劉和然續指，這46億元「投入特教，可以多照顧多少慢飛天使？」、「在校舍修繕，能改善多少老舊校舍？」、「投入數位學習，又能為孩子打開多少通往世界的窗？」他說，事實是46億元幾乎等於新北一整年的特教經費，也和一年校舍新建、整建與硬體建設約50億元相去不遠。

「我不會為了政治，草率承諾；但他承諾，新北的每一分預算，都會用在刀口上。」劉和然說，他是跑馬拉松的人，知道配速的重要，政治可以是一時的煙火，但市政，必須是長遠而穩定的耕耘，確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源，真正陪著孩子走得遠。他強調，新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的。

