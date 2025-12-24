不菸不酒也中風！中年男「這款飲料」每天喝8罐…血壓飆破254嚇壞醫師

男子每天狂喝能量飲料，結果中風送醫。示意圖／取自免費圖庫pixabay

英國諾丁漢（Nottingham）一名年約50多歲的男子，平時不抽菸、不喝酒，身體狀況一向良好，未料某天卻因突發腦中風緊急送醫，即使住院接受治療後中風症狀已有緩解，但血壓還是遲遲未降，進一步追查後，才發現竟是男子每天大量飲用含高咖啡因的能量飲料所致！

血壓飆破危險值！住院治療症狀卻未改善

根據科學媒體《Live Science》引述英國諾丁漢大學醫院神經內科醫療團隊刊登於《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）一項研究報導，這名男子某天左半身突然完全沒了感覺，甚至出現走不穩路、平衡感異常等狀況，被緊急送往醫院搶救。

醫護人員初步診斷後，確認男子並無吸菸、飲酒或藥物濫用史，但入院時血壓卻高達254/150毫米汞柱（mmHg），遠超過正常值的120/80，屬於極度危險的高血壓現象，而且左側全身呈現明顯麻木、左手與左腳的動作協調能力嚴重受損狀態。

醫療團隊替男子進行電腦斷層血管攝影（CTA）後，發現男子可能罹患可逆性腦血管收縮症候群（RCVS），即腦動脈因痙攣而暫時性狹窄；磁振造影（MRI）則發現，負責傳遞運動與感覺訊息的視丘出現組織壞死，最終確診男子為右側視丘腔隙性腦中風。報導指出，腔隙性中風是因供應腦部深層結構的小血管阻塞，導致右側腦部受損，影響左側身體的感覺與動作。

男子後續住院接受治療，並開始服用抗血栓、降膽固醇與降血壓藥物以防再次中風，出院後也有持續回診追蹤長達3個月。不過，男子雖然整體功能恢復狀況良好，但回診期間卻屢屢表示左側身子還是會有麻木感，而且血壓仍偏高，因此需再加用其他降血壓藥物控制。

能量飲料不能多喝。示意圖／取自免費圖庫pixabay

每天狂喝8罐能量飲料成關鍵！未再中風卻留後遺症

醫療團隊進一步詳細詢問男子的生活習慣後，才得知男子每天平均飲用8罐約473毫升的高濃度能量飲料，換算下來等同於男子每日攝取約1.2公克咖啡因，遠遠超過成人建議的安全上限400毫克。醫師研判，男子如此大量攝取咖啡因，極有可能導致血壓長期飆升，進而引發腦血管收縮與中風，因此立即禁止男子再喝能量飲料。

令人意外的是，男子戒掉能量飲料後血壓迅速下降並恢復正常，禁喝3週後已可完全停用所有處方藥物，後續半年的追蹤結果都顯示，男子的高血壓已完全消失，中風也完全康復。男子在接下來的8年定期複診中都未再中風，但首次中風所留下的後遺症至今仍未完全恢復：「我當時完全不知道喝能量飲料會造成這麼大的危險。即使8年過去，我左手和手指，以及腳和腳趾還是沒有知覺。」

研究報告指出，高劑量咖啡因很有可能是導致男子中風的主因，但能量飲料中的其他成分也可能放大效果，例如牛磺酸與瓜拿納在與咖啡因併用時，可能進一步加劇升高血壓與血管收縮的效果；高糖含量也可能引發血管內皮發炎與功能障礙，增加心血管疾病風險。

研究團隊也引述多起病例指出，過量飲用能量飲料，恐會提高中風、高血壓及心血管疾病風險，為此提醒所有醫療人員，在面對中風或原因不明高血壓的年輕患者時，應主動詢問病患的能量飲料攝取情況。研究也指出，從男子戒除後症狀明顯改善的結果來看，只要及早發現並調整生活與飲食習慣，仍有機會避免憾事發生。



