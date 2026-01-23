不菸不酒也會得口腔癌？長輩「爛牙根」、假牙不合別硬戴

爛牙齒就像家裡的垃圾，不丟掉就是感染源

許多長輩習慣「牙齒斷了不痛就不管它」，或是覺得還能勉強咀嚼就留著。許博智語重心長地表示：「你不會把垃圾留在家裡，那為什麼要把爛牙根留在嘴巴裡？」

廣告 廣告

許博智指出，這些爛牙根（殘根）不僅沒有咀嚼功能，還會帶來三大風險：

反覆發炎： 殘根是細菌的溫床，極易引發牙齦發炎、甚至導致蜂窩性組織炎。 慢性刺激： 殘根通常邊緣尖銳，舌頭或黏膜在說話、進食時不斷與之摩擦，這種「不正當的長期刺激」極易引發黏膜病變，最後演變成口腔癌。 誘發口腔癌變： 黏膜在尖銳牙根長年累月的慢性刺激下，細胞容易產生異變，臨床上不少不菸不酒的長輩，就是因為這顆「爛牙頭」最終磨出了口腔癌。

針對長輩擔心拔牙要花錢或認為醫師是要強迫推銷假牙的疑慮，許博智澄清：「在大醫院的口腔外科，拔牙是健保支付，醫師的任務是幫你恢復健康、清理垃圾，並不會有額外的推銷負擔。」

假牙也會「過期」？每半年應檢查適合度

除了殘根，「不合適的活動假牙」也是致癌地雷。許多長輩一副假牙戴了十幾年，即便鬆動、磨破皮也忍著用。

「人的黏膜與牙齦形狀會隨時間改變，假牙也需要定期微調。」許博智解釋，當假牙不合時，病患會下意識用肌肉去固定它，造成假牙與黏膜之間產生異常摩擦。如果磨出傷口卻遲遲不癒，在慢性刺激下，口腔癌便可能悄悄找上門。他建議，戴活動假牙的人每半年應回診一次，讓醫師檢查適合度並進行修整。

別讓這些地雷留在口腔內

殘留牙根： 斷裂、蛀蝕嚴重的牙齒，應盡快拔除。

尖銳邊緣： 牙齒補丁脫落或斷裂形成的尖角，應請醫師磨平。

鬆動假牙： 配戴時會晃動、甚至導致黏膜潰瘍，需重新調整。

定期洗牙： 藉由半年一次的洗牙，讓醫師進行全口腔視診。

檳榔文化年輕化，預防應從國小紮根

雖然根據統計，台灣嚼檳榔的總人數正在下降，但許博智觀察到一個令人憂心的趨勢，咀嚼檳榔人口正在年輕化。

「許多年輕人、甚至青少年，因為宮廟文化或次文化接觸到檳榔。」冬天時有些人會為了「保暖」或「提神」而嘗試，卻忽略了檳榔纖維對黏膜造成的永久傷害。他呼籲，口腔癌預防應從國小就開始推廣，讓孩子將檳榔視為與毒品同等的威脅，才能真正從源頭阻斷風險。

洗牙就是最好的「免費癌篩」

許博智強調，預防口腔癌最簡單的方法就是「定期洗牙」。洗牙不只是清除牙結石，更是讓專業的牙科醫師每半年幫你進行一次地毯式的「全口腔檢查」。

「牙醫師能一眼看出不明斑塊或異狀，這比你自己在家照鏡子精準得多。」呼籲民眾善用健保資源，透過半年一次的洗牙，落實「早期發現、早期治療」，守護口腔健康。

文/楊依嘉、圖/艾蜜莉

更多Heho健康文章

嘴破兩周沒好？分辨火氣大或口腔癌！晨起口中有血、牙齒鬆動也是警訊

一吹冷風就咳嗽、走幾步路就胸口緊？當心冬天氣喘惡化警訊