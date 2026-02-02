不菸不酒仍得胃癌！醫：8成因幽門螺旋桿菌引起

肝膽腸胃科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者平常不菸不酒，生活作息正常，血糖控制良好。

該患者主動到醫院接受胰臟癌篩檢，沒想到在胃鏡下發現一個3公分腫瘤，切片證實是分化不良型胃癌。患者表示，平時胃部除了偶爾脹氣外，沒有任何不舒服。林相宏解釋，該患者罹癌的關鍵因素是胃幽門螺旋桿菌，這是胃癌最重要的風險因子，胃癌病患近8成都有胃幽門螺旋桿菌。

感染胃幽門螺旋桿菌通常沒症狀，不會像腸胃炎造成上吐下瀉，而是躲在胃黏膜裡，長期造成低度慢性胃炎。當胃黏膜反覆受傷、修復，可能演變成胃黏膜萎縮、腸化生，甚至進展至胃癌，整個過程可能長達10至30年。

胃幽門螺旋桿菌感染途徑主要是家人間的口對口、糞口傳染。林相宏指出，多數人是在小時候共用餐具時就感染了，不是長大後吃錯一餐造成。

最大風險是家人本來就有感染，小時候共用餐具、大人咀嚼後餵食，或是上廁所後洗手不確實，因此污染了水源、食物。

林相宏提醒，20歲以上成年人胃幽門螺旋桿菌感染盛行率達30%。從今年開始，政府提供45歲至74歲民眾可公費糞便檢測胃幽門螺旋桿菌，檢查流程與大腸癌糞便篩檢相同，可同時篩檢胃癌、大腸癌。

