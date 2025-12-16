不菸不酒壯男「肩痛」揪出10公分肝癌！痛在2位置看腫瘤警訊

肝癌多年霸榜台灣常見癌症死因，被稱作「沉默殺手」不是沒有原因，初期毫無徵兆，一發現往往已是晚期，被醫界稱為「沉默殺手」。節目《醫點不誇張》就分享一名外表看起來超健康、不菸不酒的壯男，最近卻莫名右肩痠痛，還伴隨嚴重脹氣與腹痛。就醫後才發現，肝臟裡竟藏著一顆10公分巨大腫瘤，病程已悄悄進入第四期。到底為何看似健康的人會突然陷入重症？（編輯推薦： 本來好好的，為什麼突然得癌症？腫瘤醫點名5大癌前警訊：身體快崩潰 ）肩痛、腹脹竟確診肝癌第四期！肝癌最常見症狀是...

肝癌最常見的症狀其實是「沒有症狀」。肝膽腸胃科醫師蕭敦仁分析，這是因為肝臟內部缺乏神經分布，唯有肝臟外層的「包膜」才具有感覺功能。因此，當肝臟腫瘤僅有2、3公分大時，患者通常完全無感。

早期肝癌個案多半是透過定期回診，每3到6個月進行一次超音波檢查時意外發現。一旦患者感覺到不適，通常代表腫瘤已經長到相當大，進而壓迫到肝臟表面的包膜，才會產生痛覺。

肝癌腫瘤刺激橫膈膜，肩膀跟著「輻射痛」

許多人難以聯想「肩膀痛」竟然與肝臟有關。蕭敦仁醫師分析，這是因為當肝腫瘤長得非常大，向上頂到橫膈膜時，會刺激橫膈膜上的神經。這種疼痛會產生輻射效應，痛感延伸至背後的肩胛骨下方，導致患者誤以為是單純的肩膀痠痛。這與膽囊結石發作時，疼痛同樣會輻射到背後的原理相似。（編輯推薦： 病發才1個月…嘉市議員李奕德43歲肝癌逝！教授示警肝癌前兆：確診前50％有這症狀 ）

除了肩膀痛，腹痛和脹氣也是兩大常見症狀。當肝功能出問題或腫瘤過大壓迫到胃部時，就會引發消化不良與腹脹感。蕭敦仁醫師提醒，上腹部不適常被民眾誤認為胃痛。若服用胃藥超過兩週症狀仍未改善，必須提高警覺，這可能不是單純的胃病，而是肝臟發出的警訊，務必盡快進行超音波檢查確認。

沉默殺手肝癌 飲控篩檢是唯一解

為何不菸不酒也會罹肝癌？台灣癌症基金會資料顯示，慢性B型和C型肝炎病毒感染是形成肝癌最重要的危險因子。B型肝炎陽性帶原者，罹患肝癌的機會比陰性者高出98倍。此外，酒精、黃麴毒素等化學致癌物質也是元兇。

為了及早揪出病灶，國健署目前提供民國55年（含）以後出生且滿45歲之民眾（原住民放寬至40至60歲），搭配成人預防保健服務，享終身一次免費B、C型肝炎篩檢。若篩檢為C肝陽性，健保也已給付口服新藥治療，不論有無肝纖維化皆可申請。

除了篩檢，飲食也是護肝關鍵。婦產科醫師邱筱宸建議，與其追求神奇保肝藥，不如落實日常飲食。除了要避免高糖、高澱粉、加工食品、不良中草藥與保健品等傷肝地雷外，別忘了多吃富含硫代葡萄糖苷的十字花科蔬菜（如花椰菜）、提供穩定能量的全穀豆類，以及富含多酚的莓果類（如藍莓），再加上適量飲用咖啡，皆是經醫學認證的友善肝臟食材。



