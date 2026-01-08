不菸不酒有健身！人妻哀怨50歲老公不開機 一票人認了：真的有差

隨著年齡不斷增長、老化，許多人身體機能可能會開始下降。一位人妻抱怨，50歲的老公雖然不菸不酒、平時有健身運動習慣，近年來性慾卻明顯下降，回家只想放鬆睡覺，就算真的開機，老公的硬度、持久度也不如以往，讓她好奇關鍵是否就是上了年紀，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛予以認同，建議可透過角色扮演增加夫妻情趣。

原PO在Dcard發文表示，她和老公結婚12年，將近40歲的她偶爾會有生理需求，50歲老公最近一兩年卻是性慾明顯下降，回家後只想放鬆睡覺，就算難得可以開機，老公的硬度、持久度都不盡人意，另外老公不菸不酒、平常保持運動健身習慣，讓原PO忍不住好奇，「想問問上了年紀～真的會差這麼多嗎？！」

對此，許多人紛紛回應，「50歲體力就會開始下降，有運動跟健身是為了維持體力，再碰到工作勞心勞力、花心思，會真的很低，我覺得妳要不要換個方式，比如妳看好老公很放鬆的時候，穿角色扮演或這睡衣等誘惑一下，或許會改善一些，但要挑對時機」、「慾望看人吧，年紀大一定會下降，像我自己就是從年輕的一天3次，現在最佛的時候只有一個月1次，完事以後幾乎不可能再來第2次」。

事實上，根據《中時新聞網》過去報導，泌尿科醫師顧芳瑜曾說明，男性更年期好發於40歲到55歲間，典型症狀包含性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加，若同時出現3項以上，就要提高警覺應就醫。

