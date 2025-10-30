不菸不酒無家族史 62歲婦肺腺癌

謝女士（左）現身感謝高醫團隊與醫師劉又瑋(右)，成功以微創方式完成手術，讓她放下心中的大石頭。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

62歲的謝女士平時不菸不酒，工作規律，生活作息正常，無明顯病狀，家族也無肺癌病史，卻意外發現右肺部有小陰影，進一步安排胸部電腦斷層檢查後，疑似為早期肺癌，高醫胸腔外科主任劉又瑋利用達文西機器手術系統，以微創方式完成右下肺葉切除及淋巴結廓清手術。

謝女士術後疼痛輕微、恢復迅速，第三天移除引流管、第四天即可出院，病理報告證實為第一期肺腺癌，謝女士感謝高醫團隊，術後傷口極小，幾乎看不出動刀痕跡，讓她放下心中的大石頭。

廣告 廣告

高醫積極打造最完整胸腔微創手術中心，為患者帶來更安全、精準與高效的手術體驗。 （記者王正平翻攝）

高醫近年積極導入智慧微創技術，使用達文西手術系統執行胸腔手術，十年間累積超過400例，位居南台灣前三名，為持續精進醫療品質，更引進新一代複合式手術室與「第四代Xi達文西手術系統」搭配雙主控台。

高醫副院長陳芳銘表示，高醫目前使用的第四代Xi達文西手術系統具備全球最先進的微創平台功能，並配有雙主控台，能讓主刀醫師與學員共享3D立體視野並即時切換操作權，不僅確保手術安全，也培育年輕醫師技術傳承，體現教學與臨床並重的精神。

劉又瑋說明，過去肺部小腫瘤患者術前需先前往放射科檢查室進行定位後再返回病房等候手術，增加等待時間也提高運送與定位風險；高醫啟用全新「複合式手術室」可實現「一站式精準定位肺腫瘤切除手術」，醫師可於手術中即時定位腫瘤隨即進行切除，大幅縮短流程、提高手術精準度與治療預後，真正達到小傷口、低風險、快速復原的目標。另外更呼籲民眾善用低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢，符合公費篩檢補助對象的民眾，包含有肺癌家族史或重度吸菸者千萬不可忽視，及早篩檢、守護健康。