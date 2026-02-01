不菸不酒竟罹胃癌！病患驚：沒症狀 醫揭奪命元凶「3成台人都中」

【緯來新聞網】一般人總有迷思，不菸不酒、作息正常，身體應該是健康的。不過，有一名60歲糖尿病患者，篩檢胰臟癌卻意外發現3公分「分化不良型胃癌」，症狀也不明顯，頂多有時覺得脹氣。對此醫師提醒，罹癌的元兇是「胃幽門螺旋桿菌」，全台成人有30都有，不可輕忽。

有一名60歲糖尿病患者，生活健康卻檢查出胃癌。（示意圖／翻攝自photoAC）

胰臟醫師林相宏在臉書粉專指出，這名60歲病患是長期糖尿病患者，平常非常注意健康，不菸不酒，血糖控制得很好，身體沒有任何不舒服。從衛教訊息得知，糖尿病是胰臟癌的風險，所以接受胰臟癌篩檢，沒想到照胃鏡發現3公分腫瘤，切片證實是「分化不良型」胃癌。



只是，這名病患過去胃部沒有任何不舒服，頂多有時候覺得脹氣，林相宏指出，這更加提醒健康檢查的重要，為何生活作息正常卻罹患胃癌？最關鍵的因素為「胃幽門螺旋桿菌」，這是胃癌最重要的風險因子，胃癌病患有8成都有胃幽門螺旋桿菌，會引起慢性胃炎，一開始通常沒症狀，但胃黏膜反覆受傷、修復，到最後可能進展成胃癌，這是一個可能長達10～30年的過程，所以有人生活很健康，卻還是罹癌，常常跟它有關。

病患平常偶爾有胃脹氣的症狀。（圖／翻攝自林相宏臉書）

林相宏進一步透露，感染最主要的來源是家人間的口對口、糞口傳染，多數人是小時候就感染了，最大風險就是家人本來就有感染，小時候共用餐具，大人咀嚼後餵食 ，或是上廁所後洗手不確實，因此污染了水源、食物，感染後並不會像腸胃炎上吐下瀉，而是躲在胃黏膜裡，長期造成低度慢性發炎，多數人只有偶爾胃脹、消化不良，甚至完全沒症狀。



林相宏提醒，今年開始45歲至74歲民眾可公費糞便檢測胃幽門螺旋桿菌，檢查流程跟大腸癌糞便篩檢一樣，可一起完成，這樣就可同時篩檢胃癌大腸癌，尤其20歲以上成年人之感染盛行率達30，千萬不要忽略。

