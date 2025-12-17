不菸不酒超養生竟罹腎癌！體內「永遠化學物質」超標

營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書分享一起震撼醫界的臨床案例。一名腎臟癌患者平時不菸不酒，也無明顯不良生活習慣，確診後進一步檢測體內環境荷爾蒙，結果令人震驚。

檢測報告顯示，該患者體內PFOS（全氟辛烷磺酸）濃度高達62ng/mL，其他PFAS（全氟及多氟烷基物質）數值也處於偏高範圍。劉博仁醫師隨即為患者安排排毒療程與生活型態調整計畫。

PFAS是一大類人工合成化學物質，因其不易分解、會在人體累積、半衰期極長的特性，被科學界稱為「永遠化學物質」。根據最新研究，PFAS與多項健康風險密切相關，包括免疫功能下降、疫苗反應變差、血脂異常、腎臟疾病與腎臟癌風險增加、肝臟代謝負擔加重，以及妊娠高血壓、低出生體重等孕期風險。

劉博仁醫師表示，雖然目前科學研究尚未直接證明PFAS必然致癌，但在負責解毒與排除的肝腎器官中，PFAS已被認定為重要的環境風險因子。日常生活中的PFAS暴露源包括刮傷老舊的不沾鍋、外食紙杯紙餐盒、速食包裝、防水防污衣物、部分地區飲用水，以及某些化妝品與清潔用品。

針對該名患者，劉博仁醫師擬定三大調整策略。首先是源頭減量，更換刮傷不沾鍋為不鏽鋼或陶瓷材質，減少使用一次性外食包裝。其次為飲水與飲食調整，使用合適濾水設備，增加蔬菜、豆類與全穀類攝取。第三則是支持腎臟與肝臟功能，維持規律作息與適度活動。

經過半年系統性管理，患者PFOS值降至56ng/mL，一年後回診時更進一步下降至16ng/mL，成功回到正常參考範圍，其餘PFAS數值也同步下降。

劉博仁醫師強調，環境中的毒素是慢慢累積而成，但某些風險確實可以被降低。特別是對已罹癌或慢性病、腎病、肝病患者而言，減少化學負擔就是為身體爭取更多修復空間。民眾應提高警覺，從生活細節著手，降低環境化學物質對健康的潛在威脅。

