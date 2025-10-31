不菸不酒、作息規律！她沒家族史罹肺腺癌

▲有個案不菸不酒、生活作息也規律，確診肺腺癌。（示意圖／取自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 根據衛福部113年統計，肺癌為國人十大死因中的第一位，且已連續21年成為「癌症死因」的第一名。醫師指出，一名女性平時不菸不酒、生活作息也正常，家族無肺癌病史，做例行檢查時，卻意外發現肺腺癌。

高雄醫學大學附設醫院胸腔外科主任劉又瑋提到，該名62歲個案本身不菸不酒，且工作、生活作息都正常規律，也無明顯病狀，原先為了其他手術而進行例行性胸部X光檢查，但意外發現右肺部有小陰影，進一步安排胸部電腦斷層檢查後，疑似為早期肺癌。

廣告 廣告

劉又瑋說，後來病理報告也證實個案為「第一期肺腺癌」，經手術順利切除，第四天就出院。

劉又瑋呼籲，民眾可善用低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢，符合公費篩檢補助對象，包含有肺癌家族史或重度吸菸者千萬不可忽視，及早篩檢、守護健康。

肺腺癌致病因難確認 久咳、胸痛要留意

北榮外科部胸腔外科主治醫師許瀚水先前受訪時也曾提到，肺腺癌目前並沒有真正確定的致病因子。過去也會認知，男性可能是因為抽菸導致，但現在的吸菸人數降低，或是女性抽菸人數並不多，卻仍會罹患肺腺癌。

許瀚水說，因此也難以確認，肺腺癌真正的致病因。醫師指出，症狀上，常會聽到病人有久咳、咳血或甚至有個案是因為轉移，而有頭痛、背痛的，或是腫瘤侵犯胸腔，出現胸痛；另外「喘」也要留意。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

67歲婦「無痛血尿」竟罹癌！醫檢查揪出5公分腫瘤

11／1起開放第二階段公費流感疫苗！地點、對象QA一次看

快訊／坣娜老公薛智偉慟發聲！真正死因是肺腺癌 ⾦寶⼭安葬長眠