不藏了！周曉涵突鬆口證實過夜「玖壹壹人夫健志、洋蔥」 真實關係曝

記者蔡維歆／台北報導

周曉涵（右）跟花花互動。（圖／東森綜合台提供）

節目一開始，隨機抽願望行程竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻！曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！

苗可麗強逼周予天解扣，花花飢渴喊：很久沒看到男人肉體了！（圖／東森綜合台提供）

沒想到接下來的變裝環節，姐姐們逮到機會，苗可麗直接強迫解開周予天的襯衫鈕釦，花花也興奮喊：「讓我們看一下啦！很久沒看到男生的肉體了！」甚至親手幫他解開鈕扣，讓周予天小露胸肌，害羞到臉漲紅。事後在車上，眾人繼續虧他：「叫你脫就不脫，為何惜肉如金啊？在健身房一直秀，在這邊不脫！」周予天則害羞表示：「因為殺青後就很少練腹肌，我現在可能不夠壯，今天晚上先回去練一下再脫。」花花立刻預約：「那明天脫給我們看！」

《驚奇旅明星》節目還加碼邀請特別來賓玖壹壹，進行一對一的鮮肉配對。聊天過程中，洋蔥自爆曾在高鐵上坐在苗可麗隔壁，甚至當下還上網查粉絲專頁來回確認真的是可麗姐嗎？苗可麗聽了立刻質問：「為什麼不叫我？我要跟你要簽名！」洋蔥則笑說：「因為我怕被妳罵。」周曉涵也突然驚爆：「我跟玖壹壹三人過夜過！因為在澎湖一個小島上錄實境節目。」花花立刻反問製作單位：「健志跟洋蔥都已婚了，為什麼還來跟我們配對當一日男友？」健志則笑回：「要賺奶粉錢啊！」

