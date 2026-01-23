不藏了！王心凌攻蛋最終站 大咖緋聞男友出手撒糖甜爆

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌今晚在小巨蛋開唱，舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站，將在小巨蛋連唱2天。在圈內人緣極佳的她，收到大票星友的祝賀花籃，包括緋聞男友吳克群也送了花籃祝賀。

緋聞男友吳克群也送花。(記者陽昕翰攝)

王心凌去年與吳克群爆出緋聞，稍早吳克群不避嫌送上祝福，她在花籃寫下：「全糖宇宙完美綻放，Sugar宇宙甜。」另外還有A-Lin、吳青峰、林俊傑、仔仔，王力宏、Ella、楊丞琳等星友都送上祝福。

廣告 廣告

吳青峰送花力挺王心凌。(記者陽昕翰攝)

仔仔跟老婆喻虹淵一起送花；A-Lin表示：「我們最棒的心凌，愛你永遠。」楊丞琳表示：「謝謝妳帶給大家許多甜蜜回憶。」吳青峰則說：「在台上陪伴妳啟程，在台下見證你完成，只有妳接受我全糖。」預告會到演唱會朝聖最終站。

【看原文連結】

更多自由時報報導

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

職場壓力山大也不怕 4星座遇強則強抗壓王

1.4億還在漲！《陽光女子合唱團》6女星合體吵翻天

曹西平入夢了！劉至翰妹還原2人深夜對談 「溫柔叮嚀一句話」掀淚海

