不藏了！竹北吊車大王曝最佳跨年地點 開箱「西門町豪宅」超狂內裝

娛樂中心／台北報導

吊車大王財力驚人。（圖／資料照）

2026台北新車暨新能源車大展今（31）日在台北世貿一館正式登場，國內外豪華品牌與新能源車齊聚亮相，吸引大批車迷與買家進場朝聖。現場不乏企業主、型男車主現身看車，其中最吸睛的，莫過於素有「吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑。而今晚大家紛紛準備跨年倒數迎接2026年，大家紛紛準備跨年倒數迎接2026年到來，「吊車大王」胡漢龑也曝光台北西門町住家的高樓景色，直呼在家就看得到台北101煙火。

吊車大王開箱西門町住家景色。（圖／翻攝自臉書）



吊車大王30日上傳影片透露10幾年前就在西門町買房，但一直沒有居住，主臥室到現在還沒睡過一個晚上，為了迎接新年到來，他特地開箱這間豪宅。只見影片中一眼望去，室內裝潢金碧輝煌，包含吊燈、沙發、座椅都金光閃閃，壁爐、櫃子上也擺滿古董裝飾，接著他介紹窗外的景色，除了陽台設有多種植栽，住宅三邊的窗戶看出去，還可以俯瞰台北的都市景觀，比如圓山飯店、雙子星大樓工地、中正紀念堂等，連大家跨年最關注台北101也看得到，「一品苑擋到我的101，但是煙火還是看得到這邊三面採光，無敵美景。祝大家新年快樂」。

而胡漢龑不只在工程界叱吒風雲，還因為有4個老婆跟14個子女，經常引發話題。胡漢龑日前才透露已直接下訂要價1千多萬元的賓士邁巴赫休旅車，17日再公布好消息砸重金購入「2新寶貝」的貼膜完成交車，驚人財力紛紛網友超羨慕不已。

