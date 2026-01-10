不藏了！陳佩琪公開「檢認定犯罪嫌疑重大的證據」：你會記得錢從哪個帳戶領出？
民眾黨前主席柯文哲涉及京華城等案，去（2025）年9月以7000萬元交保，妻子陳佩琪時常在臉書表達對丈夫被羈押的不滿。陳佩琪今（10）日貼出2張存摺照片，表示這是檢察官認為「犯罪嫌疑重大」的存摺，並提到「網軍喜歡說我要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」
陳佩琪今（10）日在臉書發文臉書表示，去年是淒慘的一年，她們全家已經被整得夠淒慘了，昨日柯文哲去立院前匆忙跑去派出所，讓她心頭一震， 難道又要被抓回籠了？結果柯文哲說是要去弄人臉辨識，因為冬天他的皮膚會過敏發炎、指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識，「我只知道他的腳鐐充電線常常把我絆倒，這幾個月我常摔得小腿前到處烏青一片的。」
陳佩琪感嘆，去年是淒慘的一年，年初柯爸病危，柯文哲短暫7000萬交保那5天立刻趕回新竹探視，結果法官說「撤銷交保」， 要他立刻回法院的囚禁室；柯文哲在車上致電給陳佩琪，要她準備些禦寒衣物，那天柯文哲離開前，最後跟她講了一句「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子」。
「這一年來我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？」陳佩琪提到，柯文哲每次回家都習慣大叫「佩琪！ 我回來囉！」，然而，過去一年沒聽柯文哲這樣喊，只有兒子在日本唸書、寒暑假回國時無薪去原單位上班，下班回來也喊「媽媽， 我回來了。」或許活著是在等這一句話，等先生、等家人， 人活著，有時是對心愛家人的一種義務。
話鋒一轉，陳佩琪透露，網軍總喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興，「所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」陳佩琪直批，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家資產全部扣住，包括她母親的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的。陳佩琪也在貼文中秀出存摺簿反問，「你皮包若留有幾千元，會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」
更多風傳媒報導
其他人也在看
台鋼皇鷹學院啟用 李懷仁盼雄鷹奪冠辦遊行 (圖)
中華職棒台鋼雄鷹隊10日在高雄台鋼科大訓練基地舉辦春訓開訓典禮暨「皇鷹學院」啟用儀式，高雄市副市長李懷仁到場致詞，祝福雄鷹拿下總冠軍，年底可以舉辦封王遊行。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
反政府示威傳60死...川普：伊朗麻煩大了 哈米尼控示威者是為取悅川普
伊朗動亂再度升級，包括首都德黑蘭在內，民眾持續湧上街頭美國總統川普直言「伊朗麻煩大了」，更放話如果伊朗政府殺害平民，美國將介入給予迎頭痛擊。外媒分析，伊朗不僅實施全國斷網，官媒還將示威者列為恐怖分子，台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
再撐一下！台灣上空一片橘紅 下周回暖飆27度
受寒流影響，近日持續低溫讓不少人感到痛苦，今（10）日入夜後還有一波冷空氣南下，0度線逼近，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，下周一起溫度會逐漸回暖，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）850hpa溫度距平圖顯示，台灣上空呈現一片橘紅色，屆時白天高溫最熱可達27度，到下個周末才會有冷空氣南下。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
科建鋁船2000噸級金屬沖壓機 (圖)
科建鋁船擁有2000噸級的金屬沖壓機，能透過模具將鋁合金板沖壓成型。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
3歲以下別泡湯！醫警告：幼兒皮膚僅成人1/3厚度
天氣轉冷，小兒科門診經常出現家長詢問能否帶孩子吃火鍋、泡溫泉，或反映孩子特別愛睡。小兒科巫漢盟醫師提醒家長掌握「不要太熱、不要過量、不要異常」三大原則。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
賴清德嗆在野「為德不卒」！柯志恩喊別說三道四：加重朝野嫌隙
今年度政府總預算，國民黨團擬針對具急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫先予審查，總統賴清德則嗆聲「為德不卒」，並指總預算「環環相扣」。國民黨立委柯志恩反批賴清德「說三道四」，並指不斷放話、指責在野，而非溝通協調，只會加重朝野之間的嫌隙。中天新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 1
歐盟碳稅才上路就遇挑戰 法國籲肥料免適用
（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）根據路透社掌握的文件草案顯示，法國正尋求歐盟其他國家支持，推動將肥料排除在歐盟碳邊境稅之外。法方認為如此才能保護目前陷入困境的歐洲農民。中央社 ・ 4 小時前 ・ 1
陳孟賢2025大豐收霸氣宣布海外員旅 年終獎金「厚度很有感」
去年推出《全球巨星》專輯成績斐然，陳孟賢坦言自己最熱愛的身份始終是「歌手」，唯有站上舞台聽見掌聲，才是無可取代的成就感。談及未來，他展現強大企圖心，不僅不排斥挑戰「帥氣總裁」或「搞笑反派」等戲劇角色，更公開向金曲歌后陳小雲喊話，希望有機會能合作。面對舞台...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
美軍扣押第5艘油輪！加強遏制委內瑞拉石油出口
據《路透社》援引公開航運資料庫「Equasis」的資訊顯示，「奧莉娜號」涉嫌偽裝懸掛東帝汶（Timor Leste）國旗。1名直接知情的產業消息人士指出，該船先前自委內瑞拉出航，之後再度返回加勒比海地區。美國南方司令部在社群平台X上發文表示，在黎明前的行動中，由「南方之矛行...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 20
躍居2026收息新寵！法人曝「3大優勢撐腰」 非投等債吸金力強
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導在2026年經濟軟著陸的預期下，投資人正積極尋找收益穩定的資產來配置投資組合。近期，非投資等級債券（非投等債）以其高息收...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
推普設親子館 林岱樺：盼讓高雄成為親子友善城市
林岱樺繼8日宣布延續並加碼陳其邁市長營養午餐政策後，9日再釋出育兒利多，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀
準系統廠輔信（2405）去年12月營收1.37億元，月減20.6%、年增10.6%，第四季營收4.56億元，季增2.3%、年增14.3%，2025全年營收17.42億元、年增4.5%。管理層對2026年營運發展持審慎樂觀看法，並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
屏東營養午餐是否免費 周春米：審慎評估中
（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）全台目前有4縣市營養午餐自費，屏東縣為其中之一。屏東縣長周春米今天表示，財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少約40億元，營養午餐是否免費需要審慎評估。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
民進黨台南市長初選黃金週末 兩陣營全力衝刺
（中央社記者楊思瑞台南9日電）民主進步黨台南市長初選民調預計於下週進行，明天是進入競爭尾聲的「黃金週末」，兩陣營全力衝刺，陳亭妃將以鐵馬行動深入大北門區，林俊憲則是在佳里區舉辦團結造勢大會。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
「巧虎」你在哪裡？漁民供百斤蛤、50斤蝦懸賞
雲林縣口湖鄉有位文蛤白蝦的養殖漁民，最近很著急，因為家中飼養的愛犬「巧虎」走失了，從1月5日到現在，找遍住家附近就是不見蹤影，現在這名飼主也懸賞，就用自己養殖的文蛤100斤、白蝦50斤外加紅包，希望加強力道找回愛犬。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機
雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
陳漢典主持「台版紅蘿蔔地獄活動」（3） (圖)
藝人陳漢典（圖）10日下午現身台北101水舞廣場，為韓國料理綜藝節目「黑白大廚」第2季特別活動「台版紅蘿蔔地獄」擔綱主持。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言