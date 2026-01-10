不藏了！陳佩琪公開「檢認定犯罪嫌疑重大的證據」：你會記得錢從哪個帳戶領出？

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城等案，去（2025）年9月以7000萬元交保，妻子陳佩琪時常在臉書表達對丈夫被羈押的不滿。陳佩琪今（10）日貼出2張存摺照片，表示這是檢察官認為「犯罪嫌疑重大」的存摺，並提到「網軍喜歡說我要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」

陳佩琪今（10）日在臉書發文臉書表示，去年是淒慘的一年，她們全家已經被整得夠淒慘了，昨日柯文哲去立院前匆忙跑去派出所，讓她心頭一震， 難道又要被抓回籠了？結果柯文哲說是要去弄人臉辨識，因為冬天他的皮膚會過敏發炎、指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識，「我只知道他的腳鐐充電線常常把我絆倒，這幾個月我常摔得小腿前到處烏青一片的。」

陳佩琪感嘆，去年是淒慘的一年，年初柯爸病危，柯文哲短暫7000萬交保那5天立刻趕回新竹探視，結果法官說「撤銷交保」， 要他立刻回法院的囚禁室；柯文哲在車上致電給陳佩琪，要她準備些禦寒衣物，那天柯文哲離開前，最後跟她講了一句「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子」。

「這一年來我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？」陳佩琪提到，柯文哲每次回家都習慣大叫「佩琪！ 我回來囉！」，然而，過去一年沒聽柯文哲這樣喊，只有兒子在日本唸書、寒暑假回國時無薪去原單位上班，下班回來也喊「媽媽， 我回來了。」或許活著是在等這一句話，等先生、等家人， 人活著，有時是對心愛家人的一種義務。

話鋒一轉，陳佩琪透露，網軍總喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興，「所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」陳佩琪直批，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家資產全部扣住，包括她母親的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的。陳佩琪也在貼文中秀出存摺簿反問，「你皮包若留有幾千元，會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」

