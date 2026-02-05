不藏了！陳文茜真實近照曝光 嘆因「她」一生患病：我死了，讓你也死一次

陳文茜罕見曬出自己的最新近照，儘管打扮的仍如以往風格，但臉上和昔日螢光幕前已判若兩人，她坦言這是「我的真相」。（翻攝自臉書文茜的世界周報）

前立委、資深媒體人陳文茜近幾年先後罹患肺腺癌、黑色素癌等病，長期治療對抗病魔，但仍頻繁於臉書發文更新對國際時事的看法。近日她首度公開自己在台大癌醫的照片，這也是她少數分享自己治療中的樣子，已明顯和昔日螢光幕前的模樣大不相同。她也寫信給自己的「免疫系統」，將之形容為姊妹，但卻經常互相殘殺，也因為免疫系統，讓她一生都處於疾病狀態。陳文茜有感自己即將離開人世，她的免疫系統也將隨著她在身體裡「再死一次」。

67歲的陳文茜罹患多種疾病長期治療中，3日她首度在臉書公開自己的近照，她在台大癌醫的走廊上，被推著輪椅走出來，但身上仍是她招牌的公主洋裝打扮，臉上的模樣也因為生病而明顯水腫，和過去鏡頭前的她判若兩人。

「歲月易逝 ，一絲不剩。別辜負任何一個當下。」陳文茜坐在輪椅上，雙手向外伸展，形容自己「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」；許多人驚呼認不出她，她也在照片上留言寫道：「我的真相」。

陳文茜分享自己在台大癌醫的最新近況，在輪椅上「當飛鳥」。（翻攝自臉書文茜的世界周報）

4日深夜她以〈致我親愛的免疫系統〉為題發文，寫信給自己的身體，「妳和我一起誕生，從未離開我。我們是姊妹嗎？我們一起出生」。因為免疫系統，改變了她的一生所有際遇，她始終都處於疾病狀態，「因為你我既堅強，也脆弱。你㳯練了我，你是我第一個際遇，也可能是最後離世的理由。」

陳文茜坦言，就算恨也解決不了問題，免疫系統偷走了人生太多時光，她不想浪費時間，「你如張愛玲對祖先的咀咒，所謂祖先，不過是躺在我的血液裏，等我死的時候，再死一次。」

抗癌期間她進行免疫療法，而她的免疫系統並不能救她，「此刻你正身處自己的腳步，我經歷的磨難也救不了你。」她也忍不住怨「對方」無聊又無恥，是一個不折不扣、沒有憐憫之心也沒有盡期的東西，只會「攀關係」，在她的肉體消亡之際，試圖偷走她每一個孤獨的瞬息。

陳文茜分享自己在台大癌醫的最新近況，在輪椅上「當飛鳥」。（翻攝自臉書文茜的世界周報）

陳文茜聯想到李歐納柯恩（Leonard Cohen）和她的情人蘇珊，讓他留下一首歌就離開，「麻煩，我親愛的免疫系統，你至少有點Cohen才氣，留給我一首歌，然後趕快滾。」

她感嘆因為自己的身體，千山萬水哪裡都去不了，等到她對一切都倦了，會召喚安息的死亡，讓免疫系統在她的身體裡再死一次，「我即將要離開這人間，只是，我死了，我開心的讓你也死一次。我們沒有羅密歐與朱麗葉的愛情悲劇；死亡，才是我們最終和平相處的時刻。後會無期。」

