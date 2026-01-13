不被世界溫柔對待仍相信人！ 李燕為流浪狗發聲

〔記者林南谷／台北報導〕女星李燕過去是三立當家花旦，拍過不少經典八點檔，3年前拍完《一家團圓》淡出戲劇圈，全心投入自創保養品牌，2年沒拍戲的她，上個月8日宣布加盟新東家「齊石」，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。

很愛動物的李燕12日在臉書發文替流浪狗發聲，她說：「我很愛餵流浪狗，家裡附近的貓貓狗狗，我幾乎都餵過，不是因為我有多善良，而是因為牠們讓我學會什麼叫不被世界溫柔對待，卻仍然願意相信人。」

李燕描述牠們慢慢靠近、小心翼翼，一邊害怕、一邊期待，那一刻，她會蹲下來，用最輕的動作、最慢的聲音告訴牠們：「沒事，今天我們還能吃飽飽喔！」也許給的不多，只是一點食物、一點陪伴、幾分鐘的安全感，李燕相信這些微小的溫暖，能在牠們心裡，撐過很長很冷的夜。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

木村拓哉巧遇高市早苗 一句話驚呆天王

柯文哲出家了？撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網友全嚇壞

宋仲基最愛的零食跌破眾人眼鏡 現蹤台北街頭超像市民

「國師」唐綺陽放重話 星象隱藏業力引爆點

