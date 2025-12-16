不被愛的才是第三者！小唐納川普與佛州名媛高調訂婚，前未婚妻出國擔任大使

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮一場節慶派對上，親自向賓客透露，他的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）已與來自佛州的社交名媛貝蒂娜．安德森（Bettina Anderson）完成訂婚。兩人公開的影片不僅被放上社群，小唐納的發言人蘇拉比安（Andrew Surabian）隨後也向美媒證實這項消息。

這項宣告，也等同讓一段長期被八卦媒體揣測的祕密戀情，正式浮上檯面。時間回溯到去年（2024）12月，英國《每日郵報》（Daily Mail）曾曝光47歲的小唐納與安德森，在佛州棕櫚灘（Palm Beach）牽手的狗仔照片。而隨著報導刊登數小時後，當時仍是小唐納原未婚妻的金柏莉（Kimberly Guilfoyle），隨即被川普提名出任駐希臘大使。

而且根據外媒描述，小唐納和安德森開始曖昧之際，男方還沒有完全切斷和前任未婚妻的關係，甚至有爆料人聲稱，2024年7月共和黨全國代表大會上，安德森就被目擊、坐在這對訂婚情侶身後。金柏莉在今年9月獲得參議院批准，並在11月正式赴雅典擔任大使。

貝蒂娜．安德森是誰？

貝蒂娜．安德森（Bettina Anderson），出生於1986年12月，父親為企業家哈利．洛伊．安德森二世（Harry Loy Anderson Jr.），母親為慈善家英格．安德森（Inger Anderson）。她是佛州棕櫚灘知名的社交名媛，並長年定居當地。

被川普（Donald Trump）提名為駐希臘大使的金柏莉・加法葉（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

與總統長子小唐納川普訂婚的佛州名媛安德森。（翻攝自個人IG粉專）

根據《People》雜誌報導，安德森從小在棕櫚灘長大，她在26歲時出任沃斯大道國家銀行（Worth Avenue National Bank）負責人，成為美國史上最年輕的銀行總裁。家中共有六名子女，除她之外，還有三名姊妹以及兩名兄弟。畢業於常春藤名校哥倫比亞大學，主修藝術史、藝術評論與文物保存，2009年取得學位。

她在社群上相當活躍，經常透過Instagram分享個人時尚造型與拍攝作品。根據《People》報導，她曾於2020年登上《Quest》雜誌封面，並同年與漢彌爾頓珠寶（Hamilton Jewelers）合作拍攝形象照。

在公益領域方面，安德森與兄弟共同創立慈善組織「天堂基金會」（The Paradise Fund），致力於支援地方機構進行災害救助。2021年10月，她進一步成立「天堂計畫影視基金（Project Paradise Film Fund）」，專注支持以佛羅里達自然生態與野生動物為主題的影像敘事，相關收益投入環境保育工作。

事實上，這是小唐納第三次訂婚，也是他在2018年和元配妻子凡妮莎（Vanessa）離婚後，被外界知道的第二位女性友人。如今的他，與弟弟艾瑞克（Eric Trump）共同經營川普集團（Trump Organization），隨著父親重返白宮，他不只高調出席各種政商場合，也在與安德森緋聞曝光，經常一同公開露面。

