不被愛的「狼」 法國超市耶誕廣告爆紅

法國連鎖超市推出的耶誕廣告《被討厭的他》近日在全球爆紅，這支完全未使用AI的動畫短片，以童話中的肉食系代表 大野狼努力嘗試蔬食飲食、尋求接納的故事，引發許多共鳴，吸引數百萬人觀看與分享。

冬日的森林，正準備迎接耶誕，突然有巨大黑影逼近，嚇得動物們四散逃竄。法國連鎖超市推出的耶誕廣告，在全球社群平台爆紅，《被討厭的他》主角是童話中的萬年反派大野狼，刺蝟開示後，牠決定不再狩獵，開始鑽研蔬食料理，途中雖然也曾受到誘惑，或遭到誤會，始終不忘初心。

廣告公司創意總監 邦：「它填補了此刻大多數人生活中，所缺乏的東西，一點希望 一點團結，輕鬆愉快的故事 關於凝聚人心。」

耶誕夜，大野狼帶著親手做的料理赴宴，就在大夥再度逃竄之際，小松鼠鼓起勇氣高舉盤子，讓溫暖的音樂再度響起。

廣告公司資深文案 謝瓦利耶：「(許多公司)急於將AI應用在所有領域，以降低成本 縮短時間，但縮短時間並非明智之舉，這支廣告的成功之處在於，我們投入時間討論每個細節，打磨每個步驟 凝聚了一整年的心血，加上品牌策略和之前的準備工作，時間甚至更長。」

當空洞的AI廣告充斥各平台，這支短片反其道而行，以細膩畫工和真實情感突圍。在演算法擴大分裂的世界裡，大野狼從局外人躍升為座上賓的故事，讓我們重溫耶誕節的美好真諦: 寬恕 理解與包容。

