不被看好的夢想開花結果 陶子姐姐黃璿芸草莓園迎來第三季

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】三年前，陶子姐姐黃璿芸在彰化縣埔心鄉租下一塊土地，以毫無農業背景的「農業小白」身分，毅然投入被譽為蔬果界中最嬌貴、也最難照顧的作物—草莓。當時不少人並不看好，認為有些夢想終究只是夢想，在實踐過程中只會跌得頭破血流。然而，黃璿芸憑藉堅強毅力與不服輸的精神，一步步克服難關，如今「陶子姐姐草莓園」已迎來第三季開園，邀請遊客前來埔心鄉親手採摘、共享成果。

陶子姐姐璿芸的草莓園邁向第三年，今年氣候穩定可望在元旦至過年期間充足產量滿足愛草莓的朋友。（圖／記者周厚賢攝）

談起與草莓的結緣，陶子姐姐笑說，自己一開始對農業栽種完全陌生，只知道草莓是人人喜愛的水果，且栽培面積不需太大，便萌生投入的想法。為此，她在下田前做足準備，不僅到社區大學修習有機作物栽培課程，也不斷向在地農友請教、透過網路查詢資料，但真正投入後才發現，理論與實務之間仍有不小落差。

三年前黃璿芸以農業小白身分，毅然投入被譽為蔬果界中最嬌貴、也最難照顧的作物—草莓。（圖／記者周厚賢攝）

「我的草莓元年第一年幾乎全是摸索與實習階段，草莓產量有限、難以採收」黃璿芸說第二年原本已逐漸上手，草莓順利開花結果，卻遇上異常寒冷的春天，直到過年前氣溫回暖，果實才開始長大，讓她一度焦慮不已。今年又逢暖冬，照顧作物更為辛苦。每年截然不同的氣候變化，讓陶子姐姐深刻體會到「人定勝天並不容易」，農友必須因應極端氣候、隨時調整對策，抓準時機、細心呵護，才能讓作物順利成長。

隨著資訊化的普及，不少遊客是透過網報導而專程前來採果。（圖／記者周厚賢攝）

隨著農曆新年將近，陶子姐姐的草莓園目前正值果實纍纍的採收期，一顆顆香甜鮮紅的草莓陸續裝盤。黃璿芸感慨地說，只有親身投入農業，才能真正理解農事的辛苦，也因此更加珍惜每一顆得來不易的果實。她希望透過用心栽種，讓更多民眾知道，在彰化埔心鄉，也能就近品嚐到鮮美香甜的草莓。