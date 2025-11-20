不被節奏帶著走 花蓮花崗國中學生研究核能獲金獎

學生團隊與校長合影

歷時兩年，花蓮縣立花崗國中謝佩臻、劉芊妤、柯佳希等三位同學，深入探究國中學生對核能的想法，以「探討核能安全性認識與媒體立場對核能支持度之影響」，獲得「太平洋盃第十一屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」健康環保類金獎。



劉芊妤說，大家都說要「理性討論」，所以，她們想要探討，核能的好處與壞處，到底是什麼？媒體上看到的，就是對的嗎？



這麼「硬」的議題，不怕被罵嗎？謝佩臻說，沒被罵過，卻經常被當成「詐騙集團」。儘管面對各種疑問、資料整理也很耗時費力，柯佳希說，小論文完成後，獲益最大的是她們自己，現在，她們能夠更「中性」地看待核能。



花崗國中表示，學生從時事中發現可以探究的題目，願意挑戰不同的議題，並展現深度思考與創新研究的能力，學校相當支持，也期盼學生們能持續思辨，不「人云亦云」。