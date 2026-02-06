不被美媒看好！大聯盟記者「點名中華隊」有望製造驚喜：三大黑馬之一

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至18日於東京巨蛋舉行，隨著今（6）日各隊30人名單揭曉，國際媒體對各國戰力的頻論也備受關注。美媒先前點名中華隊是「志在參加」，但大聯盟官網記者卻認為是「三大黑馬」之一。

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至18日於東京巨蛋舉行，中華隊今公布30人名單。（圖／棒協提供）

在正式名單公布前夕，美國媒體CBS Sports記者阿席沙（Mike Axisa）發布了一份20隊戰力分析，將中華隊排在第18名，僅優於巴西與捷克。該報導甚至將台灣與英國、尼加拉瓜等隊一同歸類在最底層的「志在參加」組別，認為這些隊伍實力不足以爭冠，能打進會內賽就不錯了。

然而，大聯盟官網知名記者克雷爾（Michael Clair）在社群媒體X上發文，點名台灣隊是本屆經典賽的「三大黑馬」之一，看好台灣能在大賽中製造驚喜。

