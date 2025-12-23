不被藍白牽著走 賴清德聲望回溫

總統賴清德。(劉祐龍攝影)

台灣民意基金會公布最新民調顯示，總統賴清德聲望明顯回升，有43.4％民眾贊同其處理國家大事的方式，較上月大幅上揚5.5個百分點，顯示在經歷一段低潮後，賴清德近期政治聲勢快速回溫。儘管不贊同者仍達48.6％，但雙方差距已縮小至5.2個百分點，較上月明顯改善。





民調指出，賴清德「非常贊同」者增加6.2個百分點，「非常不贊同」亦小幅上升，顯示政治態度兩極化再度升溫；相對地，溫和支持與溫和反對者人數同步下滑。基金會分析，這代表大罷免風暴平息後，朝野對立雖未消散，但綠營基本盤已有明顯歸隊跡象。

台灣民意基金會指出，賴清德近一個月罕見採取強勢出擊策略，成功奪回「政治議程設定權」。對外方面，賴總統召開國安高層會議，宣布8年投入1.25兆元打造「台灣之盾」，並接連向《華盛頓郵報》投書、接受《紐約時報》專訪，透過國際媒體發聲，「出口轉內銷」引發國內高度關注，聚焦兩岸、國防、外交與國安議題。





對內方面，面對藍白在國會主導的多項爭議法案，賴清德態度轉趨強硬，包含針對在野版《財劃法》修正案，選擇與行政院站在同一陣線，採取「不副署、不公布、不執行」立場，直接正面迎戰在野多數。基金會認為，行政、立法權衝突升高，雖加劇政治對立，但也促使綠營支持者重新集結。





分析指出，賴清德過去半年聲望下滑，「大罷免大失敗」是關鍵因素之一，但隨時間推移與近期政策強勢表態，支持度已顯著反彈；然而，何時能完全走出執政困境，仍有待後續觀察。