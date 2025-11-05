不被遺忘的時光 環保之志續良能

高雄右昌環保站環保志工「方謝進金」，做環保的資歷超過30年，儘管已是90歲的高齡，體力大不如前，不良於行，但她還是和外籍看護，以電動車互相搭載，到環保站載運塑膠袋回到家裡做，遲暮之年，繼續發揮生命的良能。

環保志工 方謝進金：「來到這裡看看師姊，有啦，怎麼會不開心，(有啦 妳說有) 有啦，呵呵，等一下要回去，我還要載一些回家做。」

「每天都在家做，日夜都在做，人家都做到晚上。」

慈濟志工 馬張秀麗：「她從以前舊的環保站就開始一直做，環保站搬家兩次、三次，她也都很堅持地來做，她很精進。」

「好啦，再見喔，騎慢一點，Bye Bye。」

烈日當頭，90歲的方謝進金，滿頭白髮，瘦小的身影，從環保站到家裡，勤付出。

環保志工 方謝進金：「我說活動活動，說要活，就要動，手啊還有腳，都要運動。」

慢工出細活，方謝進金從年輕時，就在工地扛水泥，賺錢養家。

環保志工 方謝進金：「看我個頭小，我水泥夾在腋下，再扛到肩上，扛到5樓，從屋頂摔下來，當時如果再滾到外面，就難逃一劫。」

歷經劫難，脊椎受傷，方謝進金因緣際會接觸到慈濟，投入環保志業，一做不停歇。

環保志工 方謝進金：「沒有想太多，日子就這樣過，我是拜佛，已經好幾十年，如果講經的時間，看電視一個多小時，聽證嚴師父(講經)。」

慈濟志工 馬張秀麗：「到現在，年紀那麼大了，她也不休息，她說，還會做就要趕快做，把握時間，把握因緣。」

遲暮之年，方謝進金環保路上，堅持，也展現毅力。

