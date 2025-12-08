不被NCC箝制！ 藍委提案鬆綁廣電法：還給新聞台言論自由

針對廣電法修法，提案立委翁曉玲強調核心理念在於適度鬆綁，提高對新聞自由及電視台的權益保障。（圖：立法院國會頻道）

立法院交通委員會今天（8日）排審《衛星廣播電視法》部分條文修正草案。提案立委翁曉玲強調修法核心理念在於適度鬆綁，提高對新聞自由及電視台的權益保障；羅智強則痛批綠營對不起畢生力主「百分百言論自由」的民主前輩鄭南榕，修正的目的在於還給新聞台充分的自由，別再被NCC這個「東廠」箝制。（張柏仲報導）

對於提案修法，翁曉玲說過去我們其實對於廣電業者，不管是衛廣、無廣、有廣的業者，都是像是在管教乖寶寶、乖學生一樣採取比較高密度的監理。但是在數位匯流的浪潮下，這種思維會不會過於僵化？我們參考美國國家對於衛廣事業普遍採取低密度的監理做法，這次提出衛星廣播電視法的修正草案，核心的理念就是要適度鬆綁管制，提高新聞自由以及電視台、衛星頻道業者的權益保障。

翁曉玲提出的修法重點在於把現行執照時間有效延長一年，讓評鑑和換照時間不再重疊；其次、為避免申請案審理期間長期懸而未決，也為了預防行政怠惰，訂定主管機關審查衛廣申請案及營運計畫變更案，期限最長4到5個月；第三、只要業者在執照有效期間內，受罰次數低於6次或累計罰金未達500萬元以上，都可以免予評鑑、自動換照。

國民黨團書記長羅智強則痛批民進黨對不起他們視為「言論自由之父」的鄭南榕，對於他所主張的「百分百言論自由」，民進黨上台後用NCC當作東廠，去戕害新聞自由、關掉新聞台；最近又找藉口把小紅書也封掉，更開始把手伸向網路 。羅智強說對民進黨而言，只要解決不了問題、就去解決發現民進黨問題的人。所以修正衛廣法第一，首要重點就是要還給新聞台充分的自由，不要再被NCC這個東廠所箝制、消滅有意見的新聞台。