不補習，孩子寒暑假怎麼安排？教養作家教「1招規劃」比補習更充實

寒暑假如何安排，才能讓孩子在不補習的情況下持續學習？教養作家林俐君（綠君麻麻）於《當媽這堂課》一書中，根據10多年的親職學習經驗，整理家庭教育中常見的親子難題，例如：如何養成閱讀習慣、寒暑假要怎麼安排、怎麼帶孩子準備月考等，為家長提供一本好讀、實用的練習筆記。以下為原書摘文：







不補習，寒暑假要怎麼安排？



不論孩子在國小、國中，甚至高中階段，長假總是讓家長既期待又焦慮，希望能放鬆一下，又擔心孩子在這一兩個月會過得渾渾噩噩。

我們家習慣用「規劃表」來安排放長假的行程，把每天要做的事條列清楚，孩子看得懂，也能自己執行。表格中的每件事都是一個任務，讓孩子按部就班完成，看似制式，其實是引導孩子找到生活的節奏感及目標，讓假期變得有意義。

在準備進入假期前，先想清楚，這段時間要培養什麼能力？我和孩子一起規劃寒暑假時，不會一開始就把表格填滿，而是先討論3個問題：

這個階段，孩子最該補強什麼？ 有沒有平常學期中做不到的事？ 哪些活動能讓孩子快樂又能成長？

「寒暑假規劃表」長期實施過後，歸納出3個主軸：運動、閱讀、預習。這3項就是我們家安排長假的3大核心。





運動：用身體打開學習的開關



我一直認為，運動是最好的學習加速器。平常學校的體育課不多，孩子回家又忙著寫功課、練樂器，幾乎沒有時間真正流汗。

所以每次放長假，我都會優先把「運動」放在最前面。這幾年我們試過的營隊包括：游泳、籃球、羽球、滑雪、直排輪，有一年甚至早上游泳、下午籃球、晚上直排輪，我都笑說那是「當兵版暑假」，孩子卻樂在其中。



運動除了體能鍛鍊外，更是情緒調節的出口。當孩子在球場上奔跑、在泳池裡競速，他們的挫折忍受度、合作能力、自信心都會一起成長。更重要的是，寒暑假是發育的黃金期，孩子運動回家後會吃得多、睡得沉。對我來說，這些都是任何課本都無法取代的。





閱讀：讓文字養成內在肌肉



我家的寒暑假有一條不成文規定，就是每天都要閱讀。不一定是課本，也可以是報紙、雜誌、小說，甚至漫畫、科學讀物、時事專欄，只要能閱讀、能思考，就是好教材。

中文閱讀： 我會替孩子準備一份書單，散文、小說，甚至是知識類漫畫，應有盡有。像是未來出版的「少年讀系列」、各類書報雜誌、科普百科等，這些書幫助孩子理解生活、思考情感。也能提升語感和思考力。閱讀習慣從小建立起來，孩子長大後面對考試作文、口試，甚至社會議題時，都有更深層的見解。

英文閱讀：英文部分，我讓孩子交替閱讀英文雜誌與小說。雜誌內容短、時事感強，容易吸收；小說則能練句型和語感。每天安排固定時間閱讀，再搭配線上學習平台聽發音、練口說，等於在家就能完成「沉浸式學習」。





預習：透過自主學習銜接課程



假期除了玩，也可以是預習的好時機。弟噗的規劃表裡，每天都會有像是「康軒學習網」或《歐陽立中國文必修課》、《李崇建作文天團到你家》等線上課程，讓他能按自己的節奏學習，不用配合補習班進度。

陪孩子預習時，我自己也會先看內容，挑出可能卡關的部分。例如國文古文或數學邏輯，先讓孩子自己試上幾堂，若真的不懂，我再陪他複習。這樣的學習方式更自主，也能省下不少通勤時間與金錢。

讓孩子提早熟悉未來的學習內容，上課時自然更有掌握度。寒暑假先預習當暖身，開學後就能從容不迫迎接新的課程及挑戰。尤其是小六升國中、國中升高中這段期間，若先預習過，就能更好的銜接課程，減少不適應的問題。





保持假期彈性，讓孩子自我管理



弟噗升國一的暑假，我帶他去了一趟英國。從倫敦到牛津、劍橋，那趟旅程他看見了不同的文化，也在博物館、街道和書店裡，慢慢建立起對世界的想像。我們因此有了很多對話和回憶，那些情感連結，比我原本想像的更深刻、更珍貴。



如果時間與經濟允許，我很鼓勵父母在寒暑假帶孩子去旅行，讓親子關係更緊密，也能在緊湊的升學路上，擁有一小段喘息的時光。此外，在長假的安排上，也需要留給孩子一點「自由放空時間」。他可以畫漫畫、做模型、玩樂高、寫小故事，甚至什麼都不做也行。我認為適度的放空是創意的養分，大腦需要留白，靈感才有空間長出來。



要注意的是，規劃表並不需要百分之百完成。孩子可以依情況微調，有時若特別想畫畫、寫程式，或是和同學出去玩，都可以調整計畫。我們希望孩子學會對自己的時間負責，但有彈性的規劃，孩子才不會抗拒。

長假結束後，我會跟孩子坐下來，一起回顧整個假期：哪些地方做得特別好？哪裡還可以再調整？慢慢地，孩子開始懂得自己規劃時間表。從一開始需要提醒，到後來能主動安排、調整順序，我想這就是自我管理的萌芽。

當孩子完成規劃表上一格又一格的任務，慢慢就能感受到掌握時間、駕馭生活帶來的成就感。他會意識到：努力是有回報的。

這種規律的生活讓人覺得踏實，我想未來孩子無論到了哪個階段，都能依據自己的步調前進，把這樣的經驗逐漸化為內在動力，在繁忙的學業、興趣、生活之間，找到最適合自己的自在節奏。這就是「自律帶來自由」的最好詮釋。

（本文摘自／當媽這堂課（親簽版）：綠君麻麻的親子練習筆記（隨書附贈「計畫控媽媽的超實用生活學習表單」別冊）／天下文化）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為不補習，孩子寒暑假怎麼安排？教養作家教「1招規劃」比補習更充實