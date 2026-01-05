不裝了？川普談抓馬杜洛行動 「石油」一詞說了26次

美國總統川普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園召開記者會，說明美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動。根據西班牙《機密報》及多家美國媒體分析，川普在記者會上提及「石油」一詞高達26次。相比之下，「毒品」、「幫派」、「販毒」等詞僅被提到14次，而「民主」一詞儘管有被提及，但存在感遠不及前者。

川普說明抓捕馬杜洛的軍事行動中反覆提及「石油」一詞。 （圖／《路透社》）

川普在記者會上宣稱此次行動「具有歷史意義」，並表示美軍將駐守委內瑞拉直至該國實現平穩過渡。他強調將讓美國頂尖石油企業進駐委內瑞拉，投入數十億美元修復遭破壞的石油基礎設施。川普表示：「我們將從地下開採出大量財富，這些財富將歸於委內瑞拉人民，以及以前在委內瑞拉的人，同時也將以賠償形式歸於美國。」

川普指控委內瑞拉社會主義政權「竊取」了由美國技術建立的石油產業。他聲稱：「委內瑞拉單方面沒收並出售美國石油、美國資產和美國平台，讓我們損失數十億美元。」川普將此行動與門羅主義連結，並稱現在應該叫做「唐羅主義」（Corolario Donroe），強調美國在西半球重申權力。

川普公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

美國天普大學（Temple University）教授艾倫·麥克弗森（Alan McPherson）向《NBC》新聞指出，川普並未詳細說明美國領導人將如何阻止來自委內瑞拉的毒品走私。《Slate》雜誌分析指出，川普對動機異常坦率，過去美國總統在公開場合通常會談論對抗共產主義或捍衛民主，但川普卻反覆談論引進大型石油公司收回資產。

委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEP）創始成員國，擁有全球最大石油儲量，達3030億桶，佔全球儲量17%。川普宣稱美國企業投資委內瑞拉基礎設施「不會花費我們任何成本」，並強調「將賺很多錢」。

