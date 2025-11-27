不裝機上盒、不綁約也能看電視！ 民眾轉向「線上第四台」 四季線上成最新收視日常
近年全球影音習慣大幅改變，傳統第四台收視人口下降，取而代之的是「線上收看電視」的需求大幅攀升。許多民眾希望在手機、平板、筆電甚至智慧電視上，都能像以往一樣自由切台、看新聞、看綜藝。因應這股趨勢，四季線上成為消費者口中討論度極高的「線上第四台」服務。
擁有超過百台的人氣頻道，涵蓋新聞、戲劇、電影、綜藝、紀錄、旅遊、美食、動畫與兒少內容。最大特色是「開啟網頁或 APP 就能立即收看」，不用申請、不綁約、不需機上盒，也不需額外安裝任何硬體。只要有網路，就能像家裡的電視一樣自由切換頻道，隨開隨看。
不少上班族分享，他們白天透過收看 24 小時新聞台，晚上則轉看戲劇或綜藝；假日再陪孩子一起看兒童頻道。學生族群也習慣用手機追直播節目。平台支援跨裝置續看、切台不卡頓，讓成為許多家庭的「第二台電視」。
近年社群討論度升高，「放棄第四台、改用線上電視」成為網友熱議話題。不少人表示：「只要能看新聞、綜藝、卡通就夠了，線上版第四台更方便。」也因此頻頻登上搜尋排行榜，被認為是目前最具性價比的網路電視選項之一。
除了頻道選擇多元、介面操作直覺，許多使用者更認為最大優勢，就是「和家裡的傳統第四台體驗很像」。無論是切台速度、節目表查詢、熟悉的頻道排序，都讓銀髮族與非科技使用者也能輕鬆上手。
目前四季線上同步推出限時免費活動——只要註冊成為平台會員，即可立即獲得 7 天免費收看服務。無需綁約、無需信用卡，民眾可以零成本體驗線上第四台的便利功能，包括熱門新聞台、綜藝、戲劇與多個親子頻道，都能在體驗期間完整解鎖。
