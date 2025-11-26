不裝機上盒、不綁約也能看電視！ 民眾轉向「線上第四台」 四季線上 4GTV 成最新收視日常
近年全球影音習慣大幅改變，傳統第四台收視人口下降，取而代之的是「線上收看電視」的需求大幅攀升。許多民眾希望在手機、平板、筆電甚至智慧電視上，都能像以往一樣自由切台、看新聞、看綜藝。因應這股趨勢，四季線上 4GTV 成為消費者口中討論度極高的「線上第四台」服務。
4GTV 擁有超過百台的人氣頻道，涵蓋新聞、戲劇、電影、綜藝、紀錄、旅遊、美食、動畫與兒少內容。最大特色是「開啟網頁或 APP 就能立即收看」，不用申請、不綁約、不需機上盒，也不需額外安裝任何硬體。只要有網路，就能像家裡的電視一樣自由切換頻道，隨開隨看。
不少上班族分享，他們白天透過 4GTV 收看 24 小時新聞台，晚上則轉看戲劇或綜藝；假日再陪孩子一起看兒童頻道。學生族群也習慣用手機追直播節目。平台支援跨裝置續看、切台不卡頓，讓 4GTV 成為許多家庭的「第二台電視」。
近年社群討論度升高，「放棄第四台、改用線上電視」成為網友熱議話題。不少人表示：「只要能看新聞、綜藝、卡通就夠了，線上版第四台更方便。」4GTV 也因此頻頻登上搜尋排行榜，被認為是目前最具性價比的網路電視選項之一。
除了頻道選擇多元、介面操作直覺，許多使用者更認為 4GTV 的最大優勢，就是「和家裡的傳統第四台體驗很像」。無論是切台速度、節目表查詢、熟悉的頻道排序，都讓銀髮族與非科技使用者也能輕鬆上手。
目前四季線上同步推出限時免費活動——只要註冊成為平台會員，即可立即獲得 7 天免費收看服務。無需綁約、無需信用卡，民眾可以零成本體驗線上第四台的便利功能，包括熱門新聞台、綜藝、戲劇與多個親子頻道，都能在體驗期間完整解鎖。
更多資訊請至：
四季線上官網：https://www.4gtv.tv
FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/4gtv
四季線上YT：https://www.youtube.com/@4gtv_online
四季線上LINE：https://lin.ee/rmjHOXs
以上訊息由四季線上提供
其他人也在看
衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 21 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
陸劇《長安二十四計》斥資5億打造布景 登上新劇預約榜Top 2！成毅智取12權臣 劇情近50次高能反轉｜開播時間、集數搶先看
【文／段在玧】「古裝男神」成毅繼高人氣熱播劇《赴山海》和《天地劍心》後，又一新劇即將播出！懸疑復仇古裝劇《長安二十四計》從開拍、殺青，到先導預告的釋出，都引起粉絲熱烈關注，不只平台預約人數突破240萬，也登上新劇預約榜Top 2，近日終於傳出將在12/15播出的消息，開播前先來看看非追不可的精彩亮點。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
杜政哲客串演出《舊金山美容院》 劉品言自嘲：聽說劉品言很胖
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週多段感情線同步升溫，劉品言嫉妒心爆棚、章廣辰直球護愛、楊晴更被撞見與已婚熟男的曖昧互動，劇情高潮迭起，引發眾人熱烈猜測後續發展。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
（影）《我們六個》冠名冷氣遭百萬網友熱議！馬志翔回應了
馬志翔、天心等人演出的戲劇《我們六個》近日在華視播出，只是加上冠名播出的廠商和戲劇名稱在畫面中是一樣大，有網友在Threads上不解以為新戲叫「我們六個金鼎冷氣」，短短5天就有近百萬網友瀏覽，引發熱議。馬志翔今宣傳《我們六個》受訪被問及此事，先搞笑回「台灣天氣很熱，冷氣這種東西很實用」，後來他坦言台自由時報 ・ 23 小時前
甜美形象翻轉！金馬女星「飆台語」潑辣開罵：馬桶被大便塞爆
公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，將俗稱包租代管或二房東的「租賃管理師」搬上小螢幕，藉由「星河事務所」與房客、房東之間的各式故事，帶出家的意義與溫度，集結金鐘影帝黃河、金馬新人陳姸霏，實力派演員林予晞、王真琳、謝章穎，將於2026年1月11日正式開播。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
丁禹兮洗鴛鴦浴 熱吻鄧恩熙40秒
丁禹兮攜手「靈動系美女」鄧恩熙主演探案愛情劇《長樂曲》，2人除了忙著查案外，也有許多甜蜜的劇情，其中熱吻長達40秒的「鴛鴦浴告白吻」成為名場面，她獻出螢幕初吻超緊張，「在之前可能很少拍感情戲，特別擔心大家看了覺得很奇怪，他就一直給我傳授經驗，像一個大哥哥一樣。」中時新聞網 ・ 9 小時前
陳家逵《好運來》演大體 失溫快窒息
民視八點檔《好運來》劇情昨晚（24日）迎來震撼高潮，由實力派演員陳家逵飾演的「蕭志偉」為拯救外甥逸凱（吳東諺飾演），慘遭大魔王設計壯烈犧牲，收視率也應聲衝高，昨晚播出最高一分鐘衝上3.38，超過 110 萬人同時觀看，可見觀眾對蕭志偉這個角色的不捨與關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
迪麗熱巴×陳星旭《梟起青壤》類喪屍片！傲嬌小貓×忠犬大狗組合《鬼吹燈》團隊操刀
迪麗熱巴、陳星旭主演的陸劇《梟起青壤》開播，由《鬼吹燈》原班視效團隊打造，在播出前便因其新穎的東方誌怪世界觀、冷艷刀手聶九羅等角色設定引發高度關注。造咖 ・ 21 小時前
《航海王》第3季開拍！草帽團回歸南非 「陣容再升級」全新角色曝光
Netflix今（25）日宣布，備受好評的Netflix真人版冒險影集《航海王》真人版第3季已正式開拍，在第2季於3月10日上線以前展開製作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《親愛的X》結局走向比原著漫畫更殘酷？金裕貞狠甩黃寅燁、金度勳忠犬護主到底、金永大妒海翻騰、PUA大師登場將上演惡有惡報！？
《親愛的X》結局走向1：韓劇比漫畫人物關係「更畸形」白瑞珍(金裕貞飾)人設是反社會人格，沒有同情心、不會將心比心，一切都是高智商學習而來的「演技」，幕後演技比幕前演得更好，這對於立志想成為「變色龍演員」的白雅珍，是很諷刺的劇情設定。但尹俊瑞Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前
《我們六個》慘成這樣？黃薇渟被問「走不出的坎」竟噴鼻血 當場中斷訪問
馬志翔與黃薇渟因戲劇《我們六個》在華視重播，今一起受訪，只是在訪問中，黃薇渟被問到「戲殺青後是否走不出來的坎？」，竟突然大叫：「我流鼻血了！」嚇得全場一陣騷動。她立刻離席去處理鼻血，隨後回到位置上解釋：「想到戲裡哥哥、姐姐的劇情就容易鼻酸啦。」馬志翔忍不住吐嘈：「那比較像是鼻血吧！」自由時報 ・ 20 小時前
《我們六個》大女兒訪問到一半突噴鼻血！馬志翔演渣夫不敢出門
馬志翔、黃薇渟25日出席《我們六個》媒體聯訪，馬志翔飾演渣夫，外遇偷吃小三帶回家，小三還將元配燙死，他那段時間不敢白天出門跑步，坦言投射眼光帶有一點敵意，還有路人會瞪他，太太是死忠觀眾，那一陣子脾氣很暴躁，常常罵他；飾演大女兒的黃薇渟則受訪到一半、突然噴鼻血，嚇壞全場。中時新聞網 ・ 22 小時前
馬志翔入魂渣男遭妻吼 黃薇渟吐心酸突噴鼻血
馬志翔今（11╱25）與《我們六個》中的大女兒黃薇渟出席記者會分享拍攝點滴，劇中婚外情的他被問是否有跟老婆一起追劇，他坦言：「我偷偷自己看，她會每天準時看，她那陣子常常罵我，不知道為什麼，常常對我脾氣很暴躁。」還常用很兇的口氣對他吼「睡覺了啦、幾點了、你兒子要洗澡了」，他被老婆爆料不敢出去跑步運動，他透露真的在路上有被瞪過。現場還出現意外插曲，黃薇渟突噴鼻血嚇到大家。太報 ・ 21 小時前
《娛樂世界》陳妍希、陳曉新劇對打！姐弟戀對古裝商戰粉絲吵翻
【時報-台北電】曾以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月正式對外宣布離婚，結束長達八年的婚姻。恢復單身後，兩人皆積極投入新作品，恰巧最新戲劇播出時段部分重疊，被不少網友形容「前夫妻檔隔空對打」，話題度瞬間攀升。陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日率先上線，而陳妍希主演的《狙擊蝴蝶》也緊接著定檔12月4日，兩部作品時間相近，再度引發討論。 陳曉在《大生意人》中挑戰古裝正劇，飾演一名於晚清年間遭陷害流放的讀書人，故事主軸圍繞他如何憑藉智慧與縝密布局，在商道之中合縱連橫、建立屬於自己的商業版圖，甚至與眾商幫聯手對抗洋商勢力，被視為年底備受期待的大戲之一。過去陳曉在《夢華錄》、《人生之路》皆有亮眼表現，使得《大生意人》未播先有不小呼聲。 相較之下，陳妍希這次在《狙擊蝴蝶》中回到現代劇場景，是她離婚後首度擔綱女主角。該劇改編自高人氣小說，本就擁有眾多年輕書迷支持；而她在劇中將與年紀小19歲的男星周柯宇展開姐弟戀，從路透到預告皆讓不少觀眾直呼「沒什麼年齡差」。此前她雖然陸續參演《親愛的仇敵》、《藏海傳》，但多屬非主線角色，因此這次主演作品也讓粉絲格外期待。 兩部戲劇風格迥異，一為古裝群像、時報資訊 ・ 1 天前
「玉女」陳姸霏形象大翻轉狂罵 台語連珠炮火力全開
公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，「雙金組合」黃河、陳姸霏首度合作，進行3個月台語魔鬼訓練，24日發布正式海報及前導預告，預告中可見陳姸霏形象大翻轉，罵起人來行雲流水，台語連珠炮「氣口」絕讚。中時新聞網 ・ 23 小時前
小可愛變小辣椒 《人生只租不賣》陳姸霏飆台語火力全開
公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手，集結金鐘影帝黃河、金馬新人陳姸霏，實力派演員林予晞、王真琳、謝章穎，打造台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集。劇中黃河、陳姸霏進行3個月台語魔鬼訓練，外型可愛的陳姸霏還在戲裡改變形象，秀出連珠炮罵人的「氣口」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
古裝男神「鴛鴦浴」熱吻小10歲女星 奪螢幕初吻不忘傳授「感情經驗」
古裝男神丁禹兮與靈動系美女鄧恩熙在《長樂曲》中「先婚後愛」，從最初的互看不順眼，頻鬧笑話，卻在共同查案，破獲樁樁懸案的過程，漸生情愫。現實生活中兩人相差10歲，不過戲裡、戲外的互動都毫無年齡差，CP感超強。鏡報 ・ 7 小時前