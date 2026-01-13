不要上山！北橫明池路段大規模坍方 雙向交通中斷

即時中心／林耿郁報導

最新消息，受近期宜蘭地區地震及降雨影響，北橫公路台7線68.7k（明池路段）稍早發生邊坡大量土石崩塌意外，坍方量體約600立方公尺，造成道路阻斷。現場已進行緊急性道路封閉管制，公路局搶修人員機具已赴現場搶修。

公路局東區養護工程分局獨立山工務段表示，針對本次坍方意外，已發布沿線資訊可變看板（CMS）、警廣及通報相關觀光旅宿業。道路預計於今（13）日17時搶通，俟現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行，如有變動將另行通知。

公路單位特別呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃，避免受困滯留。

工程單位預估今天傍晚5時搶通道路。（圖／公路局提供）

