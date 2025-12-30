「不要上車！」台北車站又出事...他地下街失控狂按火警鈴 高喊：我要去中山站

台北車站地下空下午發生突發事件，一名男子情緒失控亂按火災警鈴並高喊威脅言語，警方到場後將其帶離現場。（翻攝畫面）

北捷台北車站鬧得人心慌慌的隨機攻擊案發生不到半個月，而今（30日）下午又再度發生狀況，一名陳姓男子在台北車站地下空間情緒失控，不僅多次觸發火災警報，對其他民眾大喊：「不要上車！」引發現場緊張。捷運站務人員緊急介入處置，警方隨後到場，依涉嫌恐嚇公眾安全將人帶回偵辦。

台北車站又出事？地下3樓突亂按火災警鈴 現場一度緊張

警方指出，事件發生在下午約2時，陳姓男子搭乘北捷板南線抵達台北車站後，突然在地下3樓公共空間連續按下火災警鈴，並出現情緒激動行為。站務人員上前制止時，男子仍未停止動作，隨後轉往其他位置再次觸發警報。

北捷站長處置過程「他高喊威脅言語」 辣椒水制止避免擴大

據了解，陳男過程中高聲喊出「不要過來 我會傷人喔！」「我要去中山站」等言語，並手持告示牌在站內走動，試圖製造混亂。為避免影響旅客安全，捷運站長依程序對其噴灑辣椒水進行制止。不料男子仍持續失控，又轉往手扶梯一帶咆哮，站長再度採取相同措施。

中山地下街附近壓制 依恐嚇公眾安全送辦

鐵路警察獲報後迅速趕抵，在中山地下街轉角處將陳男控制並帶離現場。警方表示，陳男疑似精神狀況不穩，過去也曾有脫序行為紀錄，目前已帶返台北所安撫情緒，並依恐嚇公眾安全現行犯身分進行後續偵辦。

北捷加強警戒 警方持續釐清動機

對於近來捷運站內突發事件頻傳，相關單位表示將持續加強站內巡查與應變機制，警方也將進一步釐清陳男行為動機及是否涉及其他違法情事。

