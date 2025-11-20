不要中國旅客也好？日本人曝「池袋車站空蕩蕩」大讚：好舒服

國際中心／倪譽瑋報導

日本民眾PO出遊客稀少的池袋車站前，大讚安靜、舒服。（圖／翻攝自X@WpQ4k）

日前中國與日本關係緊張，中方呼籲國人不要去日本旅遊，影響到赴日民眾人數，先前陸媒指出，機票訂單至少減少逾50萬。至於日本當地狀況，有日本人PO出知名旅遊景點之一的「池袋」街頭照片，只見車站前空蕩蕩、沒幾個人。原PO進一步詢問「中國人都消失了嗎？」不少人紛紛回報，近期各景點人潮確實少了些，覺得舒適。

池袋街頭旅客驟減 日本在地人讚：更舒服

近日中國祭出旅遊提醒，要國內民眾別去日本玩。19日X帳號＠WpQ4k發文分享，自己下午3點到池袋車站的出入口，從PO出的照片來看，只見人煙稀少、站前廣場幾乎沒有遊客，原PO發問「中國人都消失了嗎？」也大讚池袋「好安靜、舒服」邀請大家來玩。

貼文底下，眾人紛紛回報「我有個中國朋友，他討厭中國，在日本住了20年，他對現在的狀況非常高興」、「昨天在京都，街上人很少，火車也不擁擠，所以很舒服」、「如果沒有中國人，日本將會多麼乾淨、舒適」、「這就是高市效應」、「昨天石垣島一個中國人都沒有」。

中國、日本緊張牽動旅遊 是危機或轉機待觀察

關於中國的旅遊提醒，近期日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中方不滿並祭出多項措施，其中有要國內民眾別去日本，當地多家航空公司還推出免費退改票，截至18日機票訂單總量已減少54.3萬張。

日本野村綜合研究所分析，若中國旅遊提醒持續，未來一年日本的觀光消費額恐減少1兆7900億日圓（約新台幣3600億）。分析師提出，若短期內中日關係無法改善，日方也許得重新調整市場，是擺脫過去過度依賴中國遊客的轉機？還是觀光收入與就業市場的危機？有待觀察。

