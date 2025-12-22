不要亂開玩笑！北捷恐攻後逾20則恐嚇貼文 3人被逮這樣說

北捷恐攻後，網路上出現至少20則相關恐嚇貼文，警方將採取即刻處置。圖／攝影鄒保祥

台北市19日發生隨機攻擊事件後，網路上出現不少相關「無差別攻擊」恐嚇的貼文，警方表示，相關可疑訊息至少出現20則，並即刻追查，已逮捕3人依恐嚇公眾罪送辦，另還有不少涉案IP在境外，將循線持續調查。

綜合媒體報導，嫌犯張文在北捷台北車站和中山站一帶犯案，投擲煙霧彈、縱火，持著長刀隨機砍殺路人後，逃到誠品南西店墜樓身亡，釀成包含嫌犯在內4死11傷的慘劇。然而案件發生後，社群平台竟出現「原計畫是板南站內…」、「真的有人做了我想做的事」，以及「中山砍人不揪」的貼文，警方也分別循線在台中、桃園、新北市追捕到張姓、唐姓以及彭姓男子到案，稱只是惡作劇、沒有恐嚇意圖、一時失言，最後皆以恐嚇公眾罪送辦。

除此之外，有社群貼文稱「主角張文是我兄弟，下個地點是高雄車站」，引起民眾恐慌，卻有陳姓男大生分享該則貼文寫下「將在高雄車站發生更大事件」。男大生已在20日遭拘捕，並以5萬元交保，警方追查出6個IP，4個在境內，2個疑似是境外東南亞國家，將持續調查。

刑事局強調，針對涉恐嚇公眾、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之內容，警方會採取即刻處置，確保社會安全與公共秩序。高檢署也成立督導應變小組，責成全國各地地檢署，對危害公眾安全相關案件，要即時應變並有強制作為。

