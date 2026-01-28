不要什麼都擋！卓榮泰喊話藍白：農曆年前坐下來對話 年後重新審議預算

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（28）日呼籲在野黨，農曆年前能不能好好的來坐下來對話，過年後重新回到國會，重新開始審議預算。（資料照／行政院提供）

對於中央政府總預算及國防特別條例一再遭到藍白封殺，至今無法付委審查。行政院長卓榮泰今（28）日喊話藍白，不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，那難道未來的台美貿易及關稅的談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，那政府是非常的焦慮。他呼籲在野黨，農曆年前能不能好好的來坐下來對話，過年後重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利、正常發展的腳步，那人民才會得到應有的照顧。

卓榮泰上午出席「極端氣候下的國土規劃挑戰研討會」前受訪時表示，立法院這個會期只剩下三天，但總預算已經被延宕了 153 天。他希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，那難道未來的台美貿易及關稅的談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，那政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費預算，都沒有辦法順利來執行。

卓榮泰並表示，這影響的不只是單項而已，是影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度，影響一個月，會影響很長很長的，包括我們要按時間去進行計畫、發包等等的作業，所以已經造成事實上的影響了。

卓榮泰說，政府在這一個月當中，是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入。

卓榮泰也向在野黨喊話，快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的來坐下來對話？他今天來參加的就是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性的坐下來對話，才能解決各種問題。希望對話之後，給大家一點時間，過年後重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利、正常發展的腳步，那人民才會得到應有的照顧。

