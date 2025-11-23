「不要以為民進黨就不會賣台？」學者：投給藍白的人注定要成為中國人

記者李鴻典／台北報導

成大教授李忠憲今（23）天在臉書發文寫下，有藍白的支持者問：「不要以為民進黨就不會賣台！」他表示，「不要以為民進黨就不會賣台說」這句話邏輯上沒有什麼錯，但要如何解讀？就是投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。

李忠憲說，投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。圖為國民黨立委傅崐萁、民眾黨立委黃國昌。（組合圖／資料照）

李忠憲寫道，最近在朋友圈看到了好幾次，這句話具體呈現兩個意義：

1. 藍白陣營支持者承認藍白賣台！

2.失敗主義和投降主義，民進黨可能也會賣台，所以乾脆大家一起來賣台吧！

李忠憲提到，那天吃飯的時候，被人家調侃他每次都投給民進黨立委陳亭妃，然後寫說自己要當票豬，三票民進黨！這樣的選擇是理性的行為嗎？

李忠憲透露，其實自己這幾年公民行動，具體對抗的對象都是民進黨，就這些運動來講，不管是反紫光、資通訊安全科技中心或反eID，在這些過程當中，他真的超級討厭民進黨，「那為什麼我還要當票豬？」現在如果藍白立法院要通過中資可以入股IC設計，奇遊團還有辦法可以像當年一樣擋得住嗎？他坦言，自己可能動都懶得動！

「不要以為民進黨就不會賣台說」這句話邏輯上沒有什麼錯，但要如何解讀？李忠憲說，就是投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。投給民進黨還有救，說真的，奇遊團一直在扮演忠誠反對黨的角色。

李忠憲提到，費茲傑羅大亨小傳有句名言：「檢驗一流智力的標準，就是看能不能在頭腦中同時存在兩個相反的想法，還能維持正常行事的能力。」三票民進黨，然後超級討厭民進黨，當個忠誠的反對者，從這句話看來，奇遊團的人真的都有一流的智力！誰贊成？誰反對？

台派學者李筱峰也表示，藍營有人說：「不要以為民進黨就不會賣台」。這句話的意思是說：「不是只有我們藍營會賣台，民進黨也會啊！」

李筱峰進一步表示，這讓他想起小時候很多偷吃東西的孩子遭責罵時會說：「又不是只有我偷吃，某某也有偷吃。」「不要以為民進黨就不會賣台」這句話其實說得也對，因為埋伏在民進黨內的赤藍份子，他們確實會賣台，現在不是現形幾個人了嗎？其中還有人當了中國國民黨主席（兼中共代言人）。

