「不要以為民進黨就不會賣台？」學者：投給藍白的人注定要成為中國人
記者李鴻典／台北報導
成大教授李忠憲今（23）天在臉書發文寫下，有藍白的支持者問：「不要以為民進黨就不會賣台！」他表示，「不要以為民進黨就不會賣台說」這句話邏輯上沒有什麼錯，但要如何解讀？就是投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。
李忠憲寫道，最近在朋友圈看到了好幾次，這句話具體呈現兩個意義：
1. 藍白陣營支持者承認藍白賣台！
2.失敗主義和投降主義，民進黨可能也會賣台，所以乾脆大家一起來賣台吧！
李忠憲提到，那天吃飯的時候，被人家調侃他每次都投給民進黨立委陳亭妃，然後寫說自己要當票豬，三票民進黨！這樣的選擇是理性的行為嗎？
李忠憲透露，其實自己這幾年公民行動，具體對抗的對象都是民進黨，就這些運動來講，不管是反紫光、資通訊安全科技中心或反eID，在這些過程當中，他真的超級討厭民進黨，「那為什麼我還要當票豬？」現在如果藍白立法院要通過中資可以入股IC設計，奇遊團還有辦法可以像當年一樣擋得住嗎？他坦言，自己可能動都懶得動！
「不要以為民進黨就不會賣台說」這句話邏輯上沒有什麼錯，但要如何解讀？李忠憲說，就是投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。投給民進黨還有救，說真的，奇遊團一直在扮演忠誠反對黨的角色。
李忠憲提到，費茲傑羅大亨小傳有句名言：「檢驗一流智力的標準，就是看能不能在頭腦中同時存在兩個相反的想法，還能維持正常行事的能力。」三票民進黨，然後超級討厭民進黨，當個忠誠的反對者，從這句話看來，奇遊團的人真的都有一流的智力！誰贊成？誰反對？
台派學者李筱峰也表示，藍營有人說：「不要以為民進黨就不會賣台」。這句話的意思是說：「不是只有我們藍營會賣台，民進黨也會啊！」
李筱峰進一步表示，這讓他想起小時候很多偷吃東西的孩子遭責罵時會說：「又不是只有我偷吃，某某也有偷吃。」「不要以為民進黨就不會賣台」這句話其實說得也對，因為埋伏在民進黨內的赤藍份子，他們確實會賣台，現在不是現形幾個人了嗎？其中還有人當了中國國民黨主席（兼中共代言人）。
更多三立新聞網報導
全台灣人要警惕！學者揭中國獨裁可怕手段：我們都是沈伯洋
救失火中國漁船不會削弱台灣！成大教授力挺管碧玲 本人暖心回應曝
藍委葛如鈞用AI回脆友被各種玩 學者批把科技當遮羞布：政治倫理真空
馬英九附和中國批日本躁進 學者轟：他是台灣的叛徒
其他人也在看
消失1年突破人體極限！真人版娜美認「從零開始」：比想像中更有挑戰
藝人張家瑋近日投入八點檔《好運來》拍攝，飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」。然而，劇組為這角色設計的挑戰超乎想像，從一整天的攀岩、打靶，到長距離登山，讓平時就熱愛運動的張家瑋也直呼：「比想像中更有挑戰性！」三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前
不滿員工自立門戶 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸
南部中心／綜合報導 22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突，目前已經鎖定涉案男子，全力追緝。民視 ・ 59 分鐘前
「365元鹹酥雞」店家找到了！限時推拜金套餐 眾笑翻：最大受益者
一名女網友因為買了365元的鹹酥雞，被男友罵「拜金」，兩人最終分手。話題在網路上引發熱議，大批網友開始討論「365鹹酥雞」是哪家。對此，有老饕指出是高雄某家鹹酥雞連鎖店，業者還跟上這波熱潮，限時3天推出「拜金套餐」。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前
全美對國際旅客最友善州 加州排第4
沙加緬度蜂報報導，根據旅遊業者Journeyscape，加州是全美對國際旅客最友善的州之一。該公司根據遊客量、快樂度與網...世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
賴清德紀念黃百韜卻未提抗日 藍黨團：你心中的國到底是哪國？
總統賴清德22日發文致敬殉國的黃百韜將軍，並指應該緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。國民黨立院黨團表示，請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國。中天新聞網 ・ 59 分鐘前
自由車》「台灣一哥」馮俊凱急性肺炎退賽 亞運最後一舞恐成最大遺珠
37歲台灣自由車一哥馮俊凱，因為急性肺炎，不得已退出今年全國公路自由車錦標賽，由於這場比賽是明年亞錦賽資格賽，同時也是明年名古屋亞運的門檻，原本明年亞運很可能是馮俊凱的「最後一舞」，但不料今退賽後，連帶讓他明年亞運恐怕都受到影響。11月2日剛滿37歲的馮俊凱，這兩年展現愈挫愈勇的鬥志，去年6月才剛遭遇摔車導致韌帶幾乎斷掉而接受手術後，但年底全錦賽復出硬減重後就飆破賽道最佳紀錄暌違5年重摘個人計時冠軍，今年2月還摘下亞錦賽個人計時銅牌，但沒想到今年4月時訓練又摔車受傷導致右手掌骨裂，至今右手掌還有明顯傷痕裡面還裝有鋼片，但即便如此，阿凱才剛在上個月又拿下全運個人公路賽金牌，10月底又拿下臺灣KOM太平洋經典賽總冠軍。馮俊凱對今年全錦賽也相當重視，因為必須在全錦公路賽拿下前四才能取得明年亞錦賽參賽資格，明年亞錦公路賽獲得前20才能拿到名古屋亞運參賽資格，因此，即便阿凱在月初就確診流感，但休兵一周後把握時間恢復訓練，並且還飛到泰國做移地訓練，返台後就前往台東進行賽前最後的調整，但沒想到在周三上午訓練時摔車，到醫院治療時又不幸肺部細菌感染併發急性肺炎，白血球指數過高，醫生建議住院治療，只能回到麗台運動報 ・ 18 小時前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 54 分鐘前
鄭麗文批賴消費英雄 綠轟心虛：拜共諜、背棄先烈的就是妳
總統賴清德昨追思黃百韜將軍，提到「我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨主席鄭麗文今反駁，不該消費國家英雄、作為政黨鬥爭的工具。對此，民進黨痛批，鄭麗文無非是自己心虛，真正消費歷史、背棄先烈的，就是鄭麗文。賴清德總統昨透過紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬自由時報 ・ 59 分鐘前
觀光美食交流分享 台南、仙台締盟20週年深化友好關係
仙台是台南在日本第一個締盟的城市，至明年1月締盟將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議會議長野田讓今日連袂率團蒞府拜會，同時辦理仙台觀光講座及美食分享會，向台南市民們介紹最資深的日本友誼市。市長黃偉哲表示，今年6月他率團赴仙台參加締盟20週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，如今在台南見到老朋友感到格外自由時報 ・ 46 分鐘前
北高雄願景記者會 賴瑞隆:打造扣件晶片製造首都
南部中心／呂彥頡、蘇晟維 高雄報導要爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，繼之前發表了多場的願景記者會之後，23日來到路竹舉辦北高雄的願景記者會，賴瑞隆說未來要讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，還要提升北高雄交通與生活機能，串聯幾台南與高雄的科技走廊。民視 ・ 14 分鐘前
專業照顧爸媽神隊友 新北表揚績優托育人員及托嬰機構
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局今〈23〉日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由侯友宜市長親自表 […]民眾日報 ・ 1 小時前
內政部：新生兒從母姓比率達6%創新高 花東最多
（中央社記者高華謙台北23日電）內政部指出，今年前9月共8萬1381名新生兒，從母姓者4884人、占6%創歷年新高；且由父母雙方共同約定，而從母姓者為3.4%，同樣寫下新高紀錄。以縣市觀察，今年前9月從母姓比率最高的是台東縣占16.8%、其次為花蓮縣16.5%。中央社 ・ 1 小時前
邀親以色列人士演講 印尼最大伊斯蘭組織主席面臨去職
（中央社雅加達23日綜合外電報導）根據路透社查閱的會議紀錄，印尼最大伊斯蘭組織伊士蘭教士聯合會要求其主席辭職。此事緣於他邀請一名以支持以色列著稱的美國學者出席8月的內部活動。中央社 ・ 53 分鐘前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 23 分鐘前
拚2026藍營北市「小雞」單獨過半！戴錫欽：尊重民眾黨提名策略
藍白日前舉行黨主席峰會，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營提名策略。國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今天表示，國民黨在台北市的目標是「過半」，他之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。中天新聞網 ・ 1 小時前
館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人
政治中心／綜合報導網紅館長陳之漢日前被元老級員工毀滅式爆料，意外爆出健身房負債，不過近期他開直播透露要進軍中國，前陣子還去了趟澳門，透露有大咖金主、引發討論，名嘴分析，有可能是澳門商界女強人陳志玲，畢竟館長的北京行她也現身，網友則酸中國經濟苦哈哈，健身房都已經在削價競爭、不就是收紅錢嘛。網紅館長陳之漢：「如果開的話他們說以福建先開，從廈門開始，這個錢的部分都不用我煩惱。」直播宣布，健身房有望進軍中國發展，首站選廈門，網紅館長陳之漢過去三不五時飛對岸，更自爆前陣子飛澳門事業再拓展、還有有大咖金主幫忙。網紅館長陳之漢：「品牌的東西、直播的東西，全部都弄好了，而且找到非常非常大的老闆，非常非常誇張，我講出來你們不信啊。」政治評論員邱明玉：「外界在揣測是一個叫做陳志玲，她是永利的副主席兼首席的營運總裁，他(館長)之前有透露說，就投資他的這個是一個女性，而且事實上這個陳志玲，早在今年館長，如果大家印象深刻，他十月份不是有去那個八達嶺的長城嗎？(陳志玲)還陪了他兩天。」外界紛紛猜測會不會就是澳門商界女強人陳志玲，10月館長到北京登長城開直播，兩人還在鏡頭前留下合影。網紅館長vs.永利澳門總裁陳志玲（10.27）：「館長就是我們的好漢。」網紅館長陳之漢10月赴北京登長城，澳門商界女強人陳志玲曾入鏡合影。（圖／翻攝自館長YT）大咖金主身分眾說紛紜，有網友猜測難道是字節跳動創辦人張一鳴，不過有人分析中國經濟苦哈哈，這時候到底誰會去健身房，都已經內捲到削價競爭了，也有人酸不就是收紅錢嘛？反正也是用黨的錢。財經專家徐嶔煌：「第一是中國的市場很顯然的，現在內需市場，要支撐起來是有難度的，就算生意做不起來，他必須要有統戰的效益，什麼叫統戰效益，他可以當作一個樣板嘛，那個樣板的最大效益就是說，你在台灣就算跟股東不和，就算賠錢，來中國還是有得救。」網紅館長健身放有望插旗中國，但網友分析對岸經濟苦哈哈連健身房都削價競爭。（圖／民視新聞）日前館長才被元老級員工毀滅式爆料，更牽扯出紅色資金，如今事業可能插旗中國，再啟人疑竇。原文出處：館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人 更多民視新聞報導TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了阿北「悄回黨部辦公」? 她示警：2個太陽內鬥正要開始合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」民視影音 ・ 48 分鐘前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」
即時中心／顏一軒報導連接淡水與八里的世界級「淡江大橋」今（2025）年9月16日隆重舉行合龍儀式，當時包含總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、洪孟楷等人到場觀禮見證。前總統蔡英文近期與行政院前院長蘇貞昌，共同參觀明（2026）年即將完工的「淡江大橋」。蘇貞昌表示，在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程；而蔡英文則說，期待「淡江大橋」明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。民視 ・ 1 小時前
金山市長專欄／警局節日特別行動 守護市民安全
各位「世界日報」的讀者們，大家好。在本期的專欄，先預祝讀者們節日快樂。世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
影/對日武嚇不停！火箭軍發軍歌MV 喊「全副披掛整裝待發」
中日關係緊張之際，北京連日通過文攻武手段施壓日本。解放軍火箭軍今（23）日再發布《假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！》MV，以軍歌形式展示官兵「全時待戰」的戰備狀態。中天新聞網 ・ 53 分鐘前