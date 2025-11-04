不要再推薦夜市了！他批台灣觀光策略 引發兩派論戰

台灣觀光是否應以美食為主要行銷重點引發熱議。一名網友指出，台灣觀光推廣不應再以夜市或美食為主打，認為沒有人會為了食物而選擇出國旅遊。該貼文引發網友兩派論戰，有人支持應加強自然景觀與交通整合，也有人認為美食確實是吸引觀光客的重要因素。

有網友認為台灣觀光推廣不應再以夜市或美食為主打 。（示意圖／pexels）

原PO在Threads上發文表示，觀光署若要推廣台灣觀光，不應再推薦夜市或美食，「這個根本不會有人為了食物去該國，比如你很喜歡吃義大利麵，你真的會因為這個理由去義大利嗎？你喜歡北京烤鴨，你真的會為了這個理由去北京嗎？你喜歡吃壽司，你真的會為了這個理由去日本嗎？」

廣告 廣告

原PO也直言，某些國家遊客對夜市有不衛生的刻板印象，認為台灣有豐富的天然觀光資源，應加強整合與交通系統，「台灣有那麼多天然觀光資源，你不去整合跟交通，訂票系統爛得要死，包括高鐵台鐵、台灣好行等等。」他強調，台灣可以在短時間內讓遊客體驗大屯火山、北投溫泉、花東縱谷及絕美海岸線等景點。貼文曝光引發討論。

原PO認為應加強整合與交通系統 。（示意圖／pexels）

支持原PO觀點的網友留言表示，「台灣人出國大多注重吃吃喝喝，但外國人就一定是如此嗎？那就大錯特錯」、「台灣地理條件和文化脈絡得天獨厚，但是台灣政府一直以來都放錯重點，就像你說的，交通到現在還是一樣爛，住宿市場價格失控，景觀法這麼多年來都無法成立，導致混亂的市容，觀光做不起來也只是可預期的結果」、「歐美人真的對食物無感，更在意自然、藝術、音樂等，台灣這些方便都不錯可以多推廣這些」、「美食是個加分項，但絕不是最重要吸引外國旅客的點」。

不過也有不少網友直言會為了該國家的美食去玩，「你講的那幾個食物，我真的都會因為他們去那個國家欸」、「我會耶！牛腸鍋-福岡、蘋果派-青森、牛舌-仙台、椰子咖啡-越南，出國的動力就是食物」、「說真的我還真的會因為食物去。但吃來吃去還是台灣的東西最好吃」、「我真的是為了鳳梨酥和蚵仔煎去台灣的欸，難道你沒聽過要抓住一個人的心，要先抓住他的胃嗎」、「你相不相信去日本前10名的國家，有9個國家是為了日本食物去的？」、「台灣人真的太愛吃了，為了吃而出國的人超多」。

延伸閱讀

宜蘭南澳7:06發生規模3.5地震 最大震度2級

11/7立冬後4生肖得「祿存星」加持事業 肖馬獲貴人助力

網路詐騙警報！社群平台出現冒用中央氣象署帳號 官方急澄清