「不要再推薦美食了」他揭台灣觀光痛點 掀兩派論戰

小籠包、珍珠奶茶及夜市的各種小吃，是吸引許多觀光客來台旅遊的主打項目之一，不過有網友認為，推廣台灣觀光不應再推薦美食，認為不會有人為了食物而來，更指有不少遊客覺得夜市不衛生，他表示台灣景點多，重點應做好天然觀光資源整合並完善交通系統，貼文掀起兩派看法。

一名網友在Threads上表示，觀光署若要推廣台灣觀光，不要再推薦夜市或是美食了，他認為不會有人為了食物出國，比如為了義大利麵去義大利、為了烤鴨去北京、為了壽司去日本。原PO指出，尤其是夜市，有些遊客的刻板印象就是不衛生，觀光的根本不是只有食物，台灣有那麼多天然觀光資源，可以在很短的時間看到大屯火山、到北投泡溫泉、去花東縱谷看絕美海岸線等，應該要做好整合與交通，完善高鐵、台鐵、台灣好行等訂票系統。

廣告 廣告

貼文引起兩派看法，不少人認同表示，台灣其實有很多可以推廣的文化資產，有很多漂亮的事物，只是缺乏整合資源 ，「台灣人出國大多注重吃吃喝喝，但外國人不一定如此」、「夜市不衛生是事實，而非刻板印象，常常會看到蟑螂、老鼠」、「台灣地理條件和文化脈絡得天獨厚，但就像你說的，交通到現在還是一樣爛、住宿市場價格失控、景觀法這麼多年來都無法成立，觀光做不起來是可預期的結果。」、「英國人沒否認過他們食物不好吃，但相對的就代表他們不重視吃這件事，不斷用美食來行銷台灣，真的無法吸引英國人」。

另一派人則認為，食物還是吸引觀光的重要條件，「你講的那幾個食物，我真的都會因為他們去那個國家欸」、「我真的是為了鳳梨酥和蚵仔煎去台灣的欸，如果食物合胃口，大家就願意逗留在那個地方，然後再慢慢去探索這個地方」、「我會耶！去福岡吃牛腸鍋、去青森吃蘋果派、去仙台吃牛舌、去越南喝椰子咖啡，出國的動力就是食物」、「我們跟外國的朋友聊到台灣，他們對台灣的第一印象就是美食，還有很豐富的夜市文化，這些都是台灣的特色之一」。

更多中時新聞網報導

MLB》新秀狂K到大谷跪地 藍鳥聽牌

江蕙春節返蛋開唱 「無,有」連飆5場

理想混蛋雞丁合唱青峰圓夢噴淚