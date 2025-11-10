不要再搞綠電？總統府澄清後 龔明鑫再出面強調「絕無此事」
綠電各種事件頻傳，也重創執政黨形象、行政單位澄清疲於奔命，上週媒體指出總統賴清德「親令經濟部不要綠電」，引起熱議。（資料照；攝影／李海琪）
上週媒體報導，總統賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」、「2027年重啟核三」遭總統府以新聞稿嚴正澄清。經濟部長龔明鑫今（10）日於立法院再次強調，絕對沒有這樣的事情，經濟部政策皆根據總統政見穩健執行；至於核二、三的現況評估報告目前已提交至經濟部，目前仍在簽核中。
不要再搞綠電？繼總統府澄清後，龔明鑫強調「絕無此事」
龔明鑫今天出席立法院經濟委會員，審查《企業併購法》部分條文修正案，並在會前受訪重申絕無「不要綠電」；他表示，首先，經濟部一定是依法行政，第二，也一定是根據總統政見再轉為政策，從這兩部分來穩健且堅定地推動，沒有所謂不要綠電的狀況。
至於台電準備重啟核二、核三進度如何，他回應，有關核二、核三重啟，台電已把電廠現況評估報告提交給經濟部，經濟部也在循正常程序簽核中，若經濟部確認沒有問題就會簽核，台電公司就可以著手啟動相關業務。
經濟部近期收到台電提交的核電廠現況評估報告，核二、核三廠皆具備重啟的可能性與條件。龔明鑫曾於6日指出，現況評估報告希望能在12月初前可簽核並對外說明；但他也強調，後續的安全檢查還涉及核安會審查，審查時間非經濟部所能控制。
曾文生5日出席論壇時，針對台電的「現況評估報告」是否能在 12 月完成審查時，並未正面回應。但他進一步說明，相關作業仍包含台電自我安檢的多項核心項目，其中尤以固定元件老化分析最關鍵，此外，轉動設備等維護內容也須洽詢原廠，期望能盡快推進。
由於現況評估報告與自我安檢具有高度關聯，自我安檢的資料通常需納入作為評估內容，顯示雖已「送件」，但後續仍可能需要補件或補充資料。現階段完成度與審查時程，仍有待主管機關後續認定。
光電案場起火卻難滅，能源署：該案場防災報告14日將聯合審查
綠電發展勢不可擋，然相關措施仍須進一步監督與加強。彰濱工業區崙尾東04區水面型太陽能發電案場，於6日發生火警，此水面型太陽能案場係由聯合再生能源與台灣和暄綠能（HEXA Renewables）共同投資。
立委張啓楷表示，該案場發生火警但消防車卻進不去，僅能由消防員手持乾式滅火器進去滅火，該案場位於潮間帶，起火與乾粉恐影響生態。
能源署長李君禮指出，因丹娜斯颱風過後，9月特別修改電業法，要求超過20MW之光電案場須提送災防計畫，對於未來的案場，須提出計畫才會核准，至於既有案場則需要在17日前提交，本案業者已依規定提送。
李君禮續表示，該案場的災害防救計畫訂於14日審核，將邀集當地警消單位一起審核；該計畫將要有可行性，並經過演練。
經濟部表示，經查為太陽能電線線路破損導致短路，造成現場浮桶燃燒冒煙。本案於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。
更多信傳媒報導
總預算案卡關 黃國昌：任何預算僵局算在民進黨政府頭上
關稅紅利分配 川普喊2000美元排富普發
2026大選》邱議瑩喊出「高雄瑩」率先登記初選 狠酸「投給柯志恩就是支持鄭麗文」
其他人也在看
綠電三雄齊跌！雲豹重挫7%苦陷百元保衛戰 分析師：先行避開
外傳總統賴清德要求經濟部不要再搞綠電，雖然總統府、經濟部長出面澄清，然綠電三雄今（10）日同步走跌，雲豹能源（6869）更是苦吞半根跌停，股價最低一度觸及103元，苦守百元大關，森崴能源（6806）、泓德能源（6873）也下跌4%。摩爾投顧分析師林漢偉認為，綠能產業本身沒有問題，但台灣綠能廠商背景複雜，易受政治、官司疑雲影響，建議先行避開，或真有興趣，則可考慮相關主題ETF以分散風險。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 3 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 1 天前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 18 小時前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 19 小時前
颱風鳳凰估今下半天發海警、明發陸警 今天至周三影響最顯著
氣象署表示，颱風鳳凰今天至周三影響最顯著，預計今天下半天發布海警，明天上半天發布陸警，周四颱風減弱並逐漸遠離，周五後天氣轉趨穩定。今（10日）除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，4縣市大雨特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前
鳳凰又大又強！粉專示警：沒碰到台灣「北東先發瘋」
鳳凰颱風來襲！今（9）日氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，目前鳳凰是中颱上限而且範圍很大，可謂「又大又強」，雖然碰到菲律賓陸地後會減弱，但接近台灣時，其外圍環流與東北季風的共伴效應展開，颱風論壇預計「在本體摸到台灣之前，北部、東半部就要率先發瘋」，明（10）日起雨量相當可觀，提醒大家上下班自行小心。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
颱風假參考關鍵！鳳凰明發陸警 氣象署曝警戒範圍「1條件納入北部」
中度颱風「鳳凰」目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署預估，今（10）日晚間發布海上颱風警報，明日上午發布陸警機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒區域初估範圍包括中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度。是否會放颱風假，仍須由各縣市政府依「當地風雨狀況」判定。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰將撲台！北投慎防8級以上強風 北市府宣布緊急應變措施
颱風「鳳凰」來勢洶洶，宜花明日開始下大雨，週二則慎防共伴效應帶來的劇烈降雨，週三颱風更接近台灣陸地。中央氣象署對多地發布陸上強風特報，其中台北北投有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日颱風影響結束為止，故北市府也做出相應措施。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前