不要再搞綠電？總統府澄清後 龔明鑫再出面強調「絕無此事」

綠電各種事件頻傳，也重創執政黨形象、行政單位澄清疲於奔命，上週媒體指出總統賴清德「親令經濟部不要綠電」，引起熱議。（資料照；攝影／李海琪）

上週媒體報導，總統賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」、「2027年重啟核三」遭總統府以新聞稿嚴正澄清。經濟部長龔明鑫今（10）日於立法院再次強調，絕對沒有這樣的事情，經濟部政策皆根據總統政見穩健執行；至於核二、三的現況評估報告目前已提交至經濟部，目前仍在簽核中。

不要再搞綠電？繼總統府澄清後，龔明鑫強調「絕無此事」

廣告 廣告

龔明鑫今天出席立法院經濟委會員，審查《企業併購法》部分條文修正案，並在會前受訪重申絕無「不要綠電」；他表示，首先，經濟部一定是依法行政，第二，也一定是根據總統政見再轉為政策，從這兩部分來穩健且堅定地推動，沒有所謂不要綠電的狀況。

至於台電準備重啟核二、核三進度如何，他回應，有關核二、核三重啟，台電已把電廠現況評估報告提交給經濟部，經濟部也在循正常程序簽核中，若經濟部確認沒有問題就會簽核，台電公司就可以著手啟動相關業務。

經濟部近期收到台電提交的核電廠現況評估報告，核二、核三廠皆具備重啟的可能性與條件。龔明鑫曾於6日指出，現況評估報告希望能在12月初前可簽核並對外說明；但他也強調，後續的安全檢查還涉及核安會審查，審查時間非經濟部所能控制。

曾文生5日出席論壇時，針對台電的「現況評估報告」是否能在 12 月完成審查時，並未正面回應。但他進一步說明，相關作業仍包含台電自我安檢的多項核心項目，其中尤以固定元件老化分析最關鍵，此外，轉動設備等維護內容也須洽詢原廠，期望能盡快推進。

廣告 廣告

由於現況評估報告與自我安檢具有高度關聯，自我安檢的資料通常需納入作為評估內容，顯示雖已「送件」，但後續仍可能需要補件或補充資料。現階段完成度與審查時程，仍有待主管機關後續認定。

光電案場起火卻難滅，能源署：該案場防災報告14日將聯合審查

綠電發展勢不可擋，然相關措施仍須進一步監督與加強。彰濱工業區崙尾東04區水面型太陽能發電案場，於6日發生火警，此水面型太陽能案場係由聯合再生能源與台灣和暄綠能（HEXA Renewables）共同投資。

立委張啓楷表示，該案場發生火警但消防車卻進不去，僅能由消防員手持乾式滅火器進去滅火，該案場位於潮間帶，起火與乾粉恐影響生態。

能源署長李君禮指出，因丹娜斯颱風過後，9月特別修改電業法，要求超過20MW之光電案場須提送災防計畫，對於未來的案場，須提出計畫才會核准，至於既有案場則需要在17日前提交，本案業者已依規定提送。

李君禮續表示，該案場的災害防救計畫訂於14日審核，將邀集當地警消單位一起審核；該計畫將要有可行性，並經過演練。

經濟部表示，經查為太陽能電線線路破損導致短路，造成現場浮桶燃燒冒煙。本案於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。

(原始連結)





更多信傳媒報導

總預算案卡關 黃國昌：任何預算僵局算在民進黨政府頭上

關稅紅利分配 川普喊2000美元排富普發

2026大選》邱議瑩喊出「高雄瑩」率先登記初選 狠酸「投給柯志恩就是支持鄭麗文」

