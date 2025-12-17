不要再等，想升級電腦即刻買！Kingston 高層示警：遲買只會更貴

不要再等！Kingston 高層示警：想升級電腦即刻買，遲買只會更貴

如果你正打算為電腦升級 RAM 或 SSD，現在可能是「最後召集」的入手時機。全球記憶體大廠 Kingston 的高層近日發出嚴厲警告，直指儲存裝置的價格升浪遠未結束，並建議消費者「不要再等」，因為一個月後的價格肯定會比現在更貴。

成本暴升：60 日內急漲的驚人數據

Kingston 資料中心 SSD 業務經理 Cameron Crandall 近日作客 PCWorld 的 Podcast 節目《The Full Nerd》時透露了令人咋舌的數據。他指出，NAND Flash的價格自 2025 年第一季以來，累計升幅已高達 246%。更令人擔憂的是，這波升勢極為急促，其中約 70% 的價格升幅是發生在過去短短 60 天之內。

由於 NAND Flash 佔 SSD 生產成本結構高達 90%，製造商已無力自行吸收這些額外成本，只能被迫轉嫁給消費者。

從業 29 年未見過的升勢

Crandall 在訪談中坦言，他在 Kingston 工作 29 年來，「從未見過」如此劇烈的價格波動。當被問及消費者應如何應對時，他給出了非常直接的建議：

「如果你正考慮升級系統，我現在的建議是：即刻買，唔好等。因為 30 日之後肯定會更貴，而再過 30 日又會比那時候更貴。」

他強調，目前的價格走勢並非短期波動，而是一個持續向上的週期。雖然他不認為這種「價格災難」會持續十年，但在短期內絕對看不到回落的跡象。

市場雪上加霜：供應鏈持續緊張

除了 Kingston 的警告，市場上其他消息也印證了記憶體寒冬的來臨。據報導，另一大廠 Micron（美光）近期傳出將縮減旗下消費級品牌 Crucial 的業務，加上 AI 伺服器對高階儲存需求激增，進一步擠壓了消費級市場的產能。這意味著 DIY 電腦玩家在未來一段時間內，不僅要面對高昂的價格，甚至可能面臨熱門型號缺貨的窘境。

對於一眾「等等黨」來說，現在或許是時候認輸，趁價格尚未突破天際前及早入手。

