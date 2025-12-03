不要去日本！中國宣布「赴柬埔寨將免簽」 中網愣：我不去

大陸中心／倪譽瑋報導

明年柬埔寨將試辦「中國公民免簽」，但中國網友似乎意願低落。（示意圖／翻攝自pixabay）

近期中國與日本關係緊張，中方呼籲國內公民別去日本玩。如今中國官媒宣布，柬埔寨政府將於明（2026）年6月試辦「中國公民免簽」，只需填寫電子入境卡即可入境，該國每年約吸引百萬中國遊客。消息引發中國網友熱烈討論，許多人崩潰直呼「謝謝不必了」、「誰愛去誰去，我不去！」

綜合《新華網》等陸媒報導，根據柬埔寨旅游部統計數據顯示，今（2025）年1月至10月期間，柬埔寨吸引中國遊客人次約為100萬。12月2日，柬埔寨政府再發布官方文件，政府將在2026年6月15日至10月15日，對中國公民試辦免簽證政策。

文件中指出，在為期4個月的免簽試辦期內，中國公民無需申請簽證，也無需繳納任何費用，只需「填寫電子入境卡」即可入境，每次入境允許停留14天。

相關新聞引發中國社群如微博、小紅書等熱議，中國網友紛紛笑稱「有些免簽的地方充滿驚喜，有些免簽的地方充滿驚嚇」、「誰愛去誰去，我不去！」「看來電詐集團缺人很嚴重呀」、「柬埔寨園區缺人頭了？」「一時間分不清是好消息還是壞消息」，也有人認真表示，「吳哥窟還是值得一去的」。

