不要只盯著成績！孩子更需先學會的「2項能力」
近日一則「家長陪寫作業氣到引發『呼吸性鹼中毒』」的新聞，引發不少家長討論，也映照出父母在孩子學業要求與情緒間拉扯的痛點 。每一位家長都希望孩子能懂得自我管理，並且發展出自主學習的能力，在AI 時代下保有核心力。然而，這樣的能力不是一朝一夕能夠培養的。家長該如何透過陪伴與耐心引導，敢放手讓孩子在錯誤中學習，長出受用一生的自主與負責能力。
逐步培養孩子的自主與負責
還記得孩子第一次學著自己穿鞋，或者試著整理書包的樣子嗎？這些微小的瑣事，其實就是孩子自主性和責任感的起點。當孩子進入小學以後，家長可能會忘記，除了學習的成績之外，更重要的是幫助他們養成學業所需要的自主與負責、探索與規劃、失敗中成長以及自我鼓勵的能力。
身為兩個孩子的媽媽，我深刻體會到，陪伴孩子學會自主與規劃的歷程充滿挑戰，但也收穫滿滿。以下來分享我的故事。
1、培養自主與負責的能力
家中兩個兒子從大班開始上幼兒園，在正式上學前，他們已經在家庭生活中練習基本的自理能力，例如：自己吃飯、穿衣、脫衣、穿鞋襪，並且能夠使用站立式小便桶與蹲式馬桶。這些看似簡單的日常任務，對孩子來說，都是自主性和責任感的初步訓練，重要性是不可忽視的。
隨著孩子升上小學，父母的角色轉變為引導者，開始逐步訓練孩子獨立面對學校的要求，並鼓勵他們承擔更多的責任。例如，他們已經能夠自己完成以下任務：一起走路上下學、完成學校作業並交給媽媽檢查、清洗餐盒與水壺、收衣服、摺衣服，準備好上學所需的書包與用品。
這些小小的日常任務讓他們逐漸學會獨立，並且能夠對自己的行為負責。兩個孩子現在能夠自己負責按時上學，我不再需要擔心他們是否會遲到，如果發生遲到的情況，老師會進行登記，孩子們也會相互提醒，要求彼此按時準備好。這樣的自主性不僅讓我減輕了接送的負擔，還讓我們家避免了因起床或準備上學而引發「晨間爭吵」。
2、學習方式的探索與規劃
除了生活中責任感的訓練，我很重視孩子學業上自主能力的培養，這樣的能力很難透過課後班或補習班來達成，而是要靠父母陪伴他們一起探索適合的學習方式。在這過程中，我鼓勵孩子們根據自己的需求，選擇合適的學習材料與方法。
在選購教材方面，起初，我們參考了親朋好友的建議，購買許多評量與考卷。然而，隨著時間過去，我發現無論是評量還是考卷，孩子們總是寫不完。當哥哥升上中年級，他主動提出想要購買國語與數學的「自修教材」，認為自然與社會科不需要額外的輔助教材。弟弟則表示他只需要國語的自修教材作為備用。經過觀察，我發現哥哥比弟弟更頻繁地使用自修教材，孩子們的學習需求各不相同，學習方式應該更加靈活多樣。
此外，我也讓哥哥在複習過程中有更多的自主權，他會自行安排複習的順序與進度，並且將進度寫在桌曆上。我會請他向我解釋他的規劃，然後讓他自己試著執行，等他完成後，我們會一起檢討，看看哪些部分可以進行微調。弟弟在校上課時較為專注，回家後較能夠輕鬆完成學習任務，不需要花太多時間複習。
這些探索與規劃的經歷，讓孩子對自己更加了解，不僅有助於他們學業上的發展，也增進他們規劃和應變的能力。
3、失誤中的學習與成長
在孩子的學習過程中，失敗是不可避免的，但重要的是如何面對失敗，並從中獲得成長進步。當孩子在考試中失誤時，我會鼓勵他們思考可以怎麼調整，建立解決問題的能力。
例如，考前兩週，老師開始安排各科的小考。哥哥在數學考試後，來到書房跟我說：「媽咪，我今天數學考得不好，所以心情不好，打算聽音樂來調節，然後晚餐後自己先去書房複習，請你幫我考國語生字，數學我也想再練習。」聽到這番話，我停下手邊的工作，與哥哥一起坐下，給他擁抱並告訴他：「我很欣賞你能夠在失敗後迅速調整，並提出自己的補救計劃。」
當我在幫他考國語生字時，我提醒他不要偷看練習本。哥哥很嚴肅地告訴我：「媽咪，我知道。讀書和考試是我自己的事，我做出的選擇，必須自己承擔結果。如果偷看，明天的考試也會寫不出來，成績不好還是自己負責。」我點點頭說：「你說得很有道理，讀書與考試確實是你自己的事，我相信你能為自己的選擇負責。」
4、儀式感與自我鼓勵
在學習過程中，孩子們可以根據自己的需求創造一些小儀式來鼓勵自己。弟弟在三年級時，因為老師給他大量的國語作業，讓他對這些作業感到抗拒。一天，他決定為自己做了一條「精神標語頭巾」，並在寫作業時戴上它，我忍不住問他這樣做的原因，弟弟認真地回答說：「這是心理作用，能鼓勵我，讓我更專心。」
這種儀式感的行為確實讓弟弟在學習過程中更加專注，並且顯著提升了他的學習效率。從原本晚上九點半才能完成作業，到現在可以提前在八點甚至七點前完成。每當看到弟弟戴著自製頭巾認真完成作業，我總是感到非常有趣。我也回饋他：「媽媽很欣賞你能夠找到自我鼓勵的方法，當你專注的時候，就能夠有效率地完成任務，這是你辦得到的！」
結語
透過日常生活中的耐心引導，孩子們逐步學習如何承擔責任並規劃自己的學習，找到適合自己的學習節奏與方式。看著孩子嘗試錯誤的過程，雖然對家長很不容易，但還是鼓勵大家要放寬心，將眼光放在長遠的未來。唯有讓孩子們為自己的學習過程負責，而不是透過家長督促規劃，他們才能真正培養出自主性與責任感。
