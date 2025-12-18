「不要只買一件」Melody一句話直接勸敗所有女生！一身高級鬆弛現身活動、點名必收2單品百搭不無聊

（圖／品牌提供）

MAX&Co.新光三越信義 A11 全新形象專櫃正式回歸，帶著滿滿創意能量重返時尚戰區，一走進去就像打開一個色彩與態度並存的風格宇宙。為了這場「創意回歸」，特別邀請時尚媽咪代表 Melody 現身站台，用她最擅長的從容氣場，替 MAX&Co. 的玩味美學親自示範！

（圖／品牌提供）





Melody身穿2026春夏新裝亮相，一套看似低調卻細節滿滿的造型立刻成為全場焦點。石墨灰羊毛混紡迷你裙上鑲嵌水鑽與微鉚釘，在燈光下若隱若現，外罩同色調立體剪裁外套，線條率性俐落，內搭純絲緞面襯衫，柔軟光澤巧妙中和結構感，整體在正式與休閒之間拿捏得剛剛好。輕鬆營造出＂不費力卻很時髦＂的精緻慵懶感，完全就是Melody本人寫照～

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





聊到現場最吸睛的1-800 GiftAlert 聯名系列，幽默又帶點態度的標語立刻成為焦點。Melody 笑說，如果要她自己寫一句，大概就是：「Love yourself and be happy。」簡單到不行，卻完全就是她現在的人生寫照。她也分享，這種標語不只是穿在身上的字句，而是一種每天提醒自己的生活態度。

（圖／品牌提供）





說到最推薦的單品，她特別點名T-shirt 與針織款，認為只要在花紋、織法或搭配方式上動點巧思，基本款也能玩出新花樣。最後更霸氣補一句：「喜歡就買，不要只買一件來限制自己的穿搭想像！」完全是時尚媽咪的勸敗宣言。

（圖／品牌提供）

至於大家最好奇的「跟女兒共享衣櫥」話題，她更是直接說：「不需要我共享、不用想那麼多，因為她們也不喜歡你的style ！」聊到耶誕假期計畫，Melody表示最期待的還是和家人、小孩一起過聖誕與跨年，至於聖誕禮物？她笑說漂亮衣服常常第一時間看到就買了，根本不用等節日～

MAX&Co.A11 全新形象店、1-800 Gift Alert 聯名系列超吸睛

MAX&Co. A11 全新形象店以品牌色彩貫穿牆面、地毯與細節設計，整體視覺鮮明卻不壓迫，讓人一走進就想慢慢逛。為慶祝重新開幕，店內呈現品牌最新精選單品，以多元混搭為精神，結合精緻剪裁、富表現力的細節與多變穿搭方式，專為充滿活力與個性的女性打造。

（圖／品牌提供）





其中最受矚目的是 MAX&Co. 與藝術家 Pietro Terzini 合作的 &Co.LLABORATION 系列最新篇章—1-800 Gift Alert 聯名系列。此為雙方合作的第三個系列，以 Terzini 招牌的視覺語言、正向訊息、幽默標語與趣味圖像，放大 MAX&Co. 的創意精神。

（圖／品牌提供）





此系列將日常單品轉化為充滿態度的時尚宣言，是送禮或犒賞自己的理想選擇。其鮮明、直率且具有普遍吸引力的風格，使其成為本季重點亮點，也是品牌大膽新形象的強力展現。

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

JESSICA性感美背一轉身就犯規！私服高級鬆弛，這單品百搭不搶戲、天天穿都不膩

秋冬挑包關鍵全公開！精選14款包包推薦，上班、約會、派對自在切換

EPT台中首間、三週限定快閃必朝聖！韓國超人氣萬步鞋「聖水洞限定色」獨賣開搶