不要命！台中火車站夫妻吵架 雙跳軌撿手機

17日晚上9點45分，台中火車站有一對夫妻吵架後，竟雙雙跳軌，先生喝醉後，不滿太太跟別人傳訊息，憤而跳軌砸手機，還險些砸到其他乘客，手機噴到另一邊軌道，讓太太也跳下去撿，警方獲報到場後，將爛醉失控的先生上銬帶走，這對夫妻的脫序行為，嚴重影響到交通安全，2人最高罰10萬元。

闖軌道男子：「你不要下來。」

男子情緒激動，氣到滿臉通紅，對著一名女子狂吼，男子在鐵軌上，跌跌撞撞，似乎在找些什麼。男子撿起手機，用力一甩往月台丟，手機飛到另一邊軌道，差點砸到其他乘客，嚇得大家趕緊跑開。站務員vs.闖軌道男子：「（先生趕快上來，先生趕快趕快），他X的，（先生上來）。」

站務員到場，叫男子快上來，但他激動到語無倫次，髒話連飆。其他乘客：「有人吵架，有人跳下去囉。」

另一邊女子竟然也跳下軌道，把手機撿起來後，男子也爬起來，而這場架似乎還沒吵完，站務員趕緊報警。警方獲報到場後，將男子壓制在椅子上，但他頑強抵抗不斷掙扎，最後仍被員警上銬帶走。其他乘客：「我覺得其實蠻危險的，就是有什麼話都可以好好講這樣子，其實沒有必要就是跳到軌道，然後可能會影響到其他人的安危這樣。」

驚險場面就發生在17日晚上9點45分的台中火車站月台，目擊民眾說，岩姓男子喝醉了疑似不滿太太陳姓女子在跟別人傳訊息，第一次男子直接把手機搶過去看，第二次就氣得把手機丟到鐵軌，夫妻在車站大吵亂鬧，讓一旁乘客全嚇壞。

鐵路警察局台中分駐所副所長張富淦：「經查岩男因酒醉，與陳女發生口角，過程中因岩男背包及陳女手機不慎掉入鐵軌，2人分別跳下月臺撿拾，警方到場後，先行將岩男拉上月臺。」

岩男爛醉如泥行為脫序，亂丟手機到鐵軌，還跟太太一起跳軌撿起，嚴重影響交通運輸公共安全，最高可罰5萬元，2人就10萬了，這對夫妻將因為一時失序，付出高額代價。

