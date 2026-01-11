不要命！毒駕騎士飛車躲警「專往鬧區鑽」 吞14張單

男子騎進巷弄，當場被壓制。（圖／東森新聞）





新北市三峽老街鬧區的菜市場，日前有騎士飛車逃竄3公里，跑給警方追。警方最一開始發現騎士神情慌張要盤查，他卻假裝停車，接著逆向逃跑，而且專門往人多的地方騎，終究在菜市場落網。不只身上有大量毒品，騎士過去就因為涉及毒駕，被地檢署發布通緝，這下連吞14張罰單。

員警鳴笛，分頭進行圍捕。圍捕警力：「穿迷彩、迷彩外套，現在走忠孝街。」

騎進巷弄，男子還想跑，當場被壓制。圍捕警力vs.毒駕騎士：「幹嘛，幹什麼啦，幹什麼。」

多名警力陸續趕抵支援，就怕他又逃跑，合力將人上銬逮捕，一查原來跑給警察追，是因為自己被通緝還持毒。圍捕警力vs.毒駕騎士：「你又酒駕，（我怎麼知道），你的酒駕通緝是從哪裡來的，問你自己啊。」

還想裝傻，但被通緝的不只一項，除了在桃園偷皮夾，他還曾因為毒駕被抓，成為士檢所發布的不能安全駕駛通緝犯。圍捕警力vs.毒駕騎士：「有夠危險的，不要命了你。」

跑跑跑不想被抓，因為他又毒駕上路，58歲李姓嫌犯要去鶯歌看醫生，結果在路上先遇到警察先生，但行跡可疑，眼神驚慌閃爍，想躲先被員警盯上。他一度假裝乖乖配合，作勢要在路邊停車，但卻是繞了一圈，從員警右後方逆向逃跑。

根據了解，當下他從新北三峽區中正路一段上先逃到永安街，一路鑽鑽鑽，繞過大同路、安溪路，過了橋繼續跑，最後在信義街被逮個正著，沿途穿梭三峽鬧區、三峽老街、菜市場，他拒檢逃逸，一路違規闖紅燈、不打方向燈、跨越雙黃線逆向、不依規定停讓，還騎進騎樓人行道，短短3公里吞14張罰單，最重罰4萬3800元。

圍捕警力vs.毒駕騎士：「跑，跑成這樣子，等一下沿路的紅單，我全部送給你。」

員警當場在他的身上查獲毒品海洛因粉末還有6支針筒，經過初步快篩結果，通通成陽性反應，當場依毒品公共危險罪送辦，通緝部分依法解送歸案。毒駕被抓不怕，再犯遇到警察，不顧別人安全，鬧區亂衝亂闖，有夠危險。

