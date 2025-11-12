不要命！颱風還沒走釣客竟到出海口釣魚 遭海巡署函送花蓮縣府開罰

2男子在鳳凰颱風期間到出海口釣魚，岸巡隊人員發現後開立舉發單，並將函送縣府裁處。（圖／翻攝畫面）

颱風鳳凰來勢洶洶，全台12日共有11縣市停班停課，13日還預計會有風雨，卻有釣客「要魚不要命」，花蓮有2名男子12日中午到出海口南岸撈魚，海巡署東部分署第12岸巡隊鹽寮漁港安檢所人員發現後立刻開立舉發單，後續將函送花蓮縣府裁處。

海巡署東部分署第12岸巡隊呼籲颱風期間花蓮災害應變中心已發布劃定公告警戒區，未經許可進入警戒區，將依法開立舉發單並函送花蓮縣政府裁處，依災害防救法第55條可裁處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

岸巡隊表示，為確保民眾自身安全，颱風來襲期間請切勿前往海邊、岸際觀浪及遊憩。如於海域或岸際發生任何急難救助情況，請立即撥打海巡免費服務專線「118」，將派員馳赴協助處理。

