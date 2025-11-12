不要命！鳳凰颱風來了 台中警方兩小時勸離12名釣客

記者陳佳鈴／台中報導

台中市宣布全市停班停課，市警局昨日下午即開設一級防颱應變中心，並派員前往烏溪沿岸執行防災巡查。短短兩小時內，警方共勸離12名釣客及遊客。(圖/翻攝畫面)

鳳凰颱風暴風圈今（12）日全面籠罩台灣，台中市宣布全市停班停課，市警局昨日下午即開設一級防颱應變中心，並派員前往烏溪沿岸執行防災巡查。短短兩小時內，警方共勸離12名釣客及遊客，避免憾事發生。

根據烏日警分局表示，巡佐王瑞波、警員邱俊男與賴顗伊昨（11）日下午3時前往烏溪河畔巡查時，發現59歲錢姓男子正坐在河邊垂釣。由於颱風外圍環流已使溪水流速驟增，員警立即上前勸離。錢男驚覺水勢變急，感謝警方即時提醒：「幸好有你們，不然還真沒發現溪水變得這麼快！」

錢男驚覺水勢變急，感謝警方即時提醒「幸好有你們，不然還真沒發現溪水變得這麼快！」(圖/翻攝畫面)

烏日分局長劉雲鵬指出，防颱勤務是與時間賽跑的任務，即便當下風雨未起，也潛藏危險。警方秉持「守護民眾安全無假期」的信念，嚴守防災第一線，確保民眾安全撤離。

警方提醒，颱風警報發布後，各縣市政府劃定的警戒或管制區域屬限制進入區域，若經勸導仍拒不離開者，依《災害防救法》可移送主管機關裁罰，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並得依法強制驅離。警方呼籲民眾勿輕忽天候警訊，遠離河川及山區，以防意外。

