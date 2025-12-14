「不要在結果出爐前未審先判」！林佳龍再替林岱樺抱屈 陳水扁1句話聲援

隨著民進黨2026高雄市長初選結果即將出爐，立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺之間，將由誰出線也成為一大焦點；其中因涉貪而官司纏身的林岱樺則多次喊冤受到高度關注，作為正國會掌門人的外交部長林佳龍，今（14）日受訪期間再度替林岱樺抱屈，呼籲社會輿論不要未審先判。

林佳龍在《微微笑廣播網》節目中接受前總統陳水扁專訪，強調林岱樺仍具備參選資格，認為外界應該依制度就事論事，不要以人廢言。林佳龍強調，自己和林岱樺曾經是立法院同事，私底下本來就有交情，對對方也有一定程度的認識。

「我們可能每人都會遇上，包括陳水扁總統、馬英九都曾遇過」，林佳龍重申，雖然助理費有爭論，但林岱樺身為7屆立委，不該僅因遭檢舉或起訴，就在社會輿論中被未審先判，應該要釐清是否涉及貪污。林佳龍也向民進黨喊話，讓林岱樺經過黨內初選是一種「大我」的思考，黨內同志應給予溫暖、別讓風箏斷線。

針對林佳龍的表態，陳水扁稱讚林佳龍除了會做官做事，還懂得做人；陳水扁認為，林佳龍能在林岱樺遭遇千夫所指之際，以正國會掌門人的身分公開聲援無可厚非，也相當溫暖。

