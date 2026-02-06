不要學！中國男一年只用1度電 下場慘了

中國大陸一名陳姓男子為了省錢，竟在鄰居牆上鑿洞私接電線。（示意圖／翻攝自pexels）





有些人生活節儉，能省則省，不過可別用錯方法，造成他人困擾，甚至是觸犯法律了。中國大陸一名陳姓男子為了省錢，竟在鄰居牆上鑿洞私接電線，導致自家全年的用電紀錄僅有「1度」。這項破紀錄的「極致省電」數據不但沒能瞞天過海，反而成為警方破案的鐵證。

異常電費單露餡

綜合陸媒報導，這起案件的曝光，源於受害人何女士的報警。何女士表示，自己位於樂清的老家農村自建房常年無人居住，但每個月的電費卻異常高昂，徘徊在100至300元人民幣（約新台幣456至1,369元） 之間，懷疑電力遭人竊用。

大荊派出所民警接獲報案後，調閱了鄰里間的電費資料，發現陳姓鄰居家的數據極其反常，近兩年來，陳家每年的總用電量竟然只有1度。 民警指出，「以當地電價計算，1度電只需繳納0.54元（約台幣2.5元），這連最基本的冰箱運轉都不夠，明顯不符常理。」正是這張「1度電單據」讓陳男成為頭號嫌疑人。

移開舊櫃子見真相

1月21日晚間，警方前往陳男家中搜索。在客廳牆角一個毫不起眼的舊櫃子後方，警方發現了一個碗口大小的鑿洞。經查，陳男為了節省開支，利用兩家共用牆體的佈局，在牆上鑿洞並剝開何女士家的電線絕緣皮，直接搭接至自家電路。陳男自2021年起開始作案，原以為神不知鬼不覺，沒想到這一偷就是5年。

貪小便宜吃大虧

根據當地警方統計，陳男5年來累計盜用電力近8,000度，涉案金額約4,000餘元人民幣（約新台幣18,254元） 。雖然金額看似不大，但盜竊電力的行為已觸犯刑法。目前，陳男因涉嫌盜竊罪已被樂清警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

