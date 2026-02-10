不要廢棄物掩埋場！埔里鄉親愛蘭橋拉白布條表決心

反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場，埔里鄉親愛蘭橋舉牌、拉白布條表決心。(圖：埔里鎮公所提供)

我們堅決反對！「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」十日號召多名鄉親，前往埔里交通樞紐愛蘭橋進行快閃舉牌及拉白布條，表達堅決反對埔里設置廢棄物掩埋場的立場與決心，大聯盟強調，為了訴求能讓更多人知曉，連署行動持續進行，計劃三月十五日前達到五萬人連署，共同支持愛護埔里好山好水，確保豐富農特產與觀光資源，絕不容許有高汙染風險的廢棄物掩埋場蓋在水源頭，否則後患無窮。

允捷事業股份有限公司申請在埔里鎮麒麟里興建占地二十四點六二公頃的廢棄物掩埋場，掩埋量高達二百四十五萬立方公尺，當地位於埔里、魚池、仁愛等三鄉鎮交界，屬於南港溪及其支流上游，是埔里自來水與農業灌溉重要水源頭，消息一出引起地方譁然，特別成立「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」強烈反對並發起連署，短時間連署人數即達二萬五千人。

縣府今年一月四日召開第一階段環境影響評估審查會，地方動員三百多人至會場外抗議，表達反對訴求，經過近四小時會議，環評委員提出業者環說書多項缺失，要求補充論述並在今年三月十五日前完成在地方召開三場說明會，預計四月再召開第二次會議，由於直接駁回掩埋場案的期望落空，地方決定發動更大規模抗爭。

「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」十日上午九時前往埔里愛蘭橋進行快閃行動，五十多位民眾分站愛蘭橋兩側，向過往人車高舉反對設置廢棄物掩埋場的牌子並拉起白布條，高呼口號表達堅決反對埔里設置廢棄物掩埋場的立場，鎮長廖志城、議員陳宜君及多位里長、社區理事長一同到場力挺，不少車上乘客也開窗比讚支持這項行動，還有熱心民眾特別準備貼上回郵的連署書，方便外地民眾連署後順利寄回。

大聯盟總召黃啓瑞表示，今天的快閃行動有三個目的，因為有民眾認為一月四日環評審查會後就結束，事實上並沒有，廠商必須在三月十五日前來埔里開三場說明會，埔里人要告訴廠商，我們已經做好準備與動員；其次大聯盟也成立宣講團，至各個寫春聯據點、尾牙場合、年貨大街擺攤徵求連署與宣講，目前連署人數已衝到三萬七千人；過年期間外地遊子大量返鄉前往廟宇走春祈福，大聯盟也動員里長、社區理事長，於農曆大年初一（二月十七日）在埔里各大廟宇設置連署點，計劃在三月十五日前達成五萬人連署。

議員陳宜君指出，這次行動是埔里鄉親宣示堅決守護家園與反對廢棄物掩埋場的決心，她也在議會提出質疑，現行取水口上游一公里不得設置汙染水源設施的管制標準，畢竟這是民國八十七年制定的法令，已經二十八年沒有修正，早已無法準確反映現今水源汙染風險，也讓業者藉著這個漏洞能在水源區申請廢棄物掩埋場，要求縣府環保局儘速修訂法令，否則未來縣內十三鄉鎮市任何一個地方都會因為法令的漏洞讓業者來申請廢棄物掩埋場或其他可能造成水源、環境汙染的設施。