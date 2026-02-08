不要怪賈永婕「不曉得」

賈永婕盼林宅血案真相大白。翻攝賈永婕的跑跳人生臉書

姚孟昌／天主教輔仁大學法律學院助理教授

1974年出生的台北101董事長賈永婕昨天發文說他一直以為「林宅血案」發生在228時期，現在才知道是發生在他成長的年代。他坦言難以想像在那個年代仍發生這樣的事，他要求當權者給她真相。

賈永婕口中的真相應該就是揭露誰是指使的人，誰是兇手？

的確， 林宅血案事發當時的當權者不要人民探問真相；事後的當權者以為大家不會再記得這事，也不用提起。一直到賴清德總統就任，他才在林宅血案發生45年後代表中華民國政府首度向林家道歉。

賴總統表示，追查歷史的真相並不容易，1980年2月28日發生的林宅血案，至今仍未破案，但近年來，針對林宅血案公布的調查或研究報告，都無法排除國家涉入此案，事實上也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，對此，政府難辭其咎。因此他要代表政府向林家道歉，也請文化部研議將林宅血案發生地義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。

經過45年，受難者終於聽到中華民國總統的一句「對不起」。這句「對不起」，也是對全國人民說的。政府曾經對人民犯錯，人民記得、歷史記得、法律也記得，除非政府認錯、追究責任、承諾改過、賠償、永遠紀念，否則政府的責任就是存在，歷史這頁就不可能翻的過去。

當賴總統向林家道歉後，是否中華民國政府就此沒事？ 不！ 中華民國政府還是必須要公佈已有的真相，並繼續追查，也須將此事件載入史冊、列進各級學校教育內容，才能讓國人永遠記得國家曾經傷害人民的事，才能防止政府再犯類似的過錯罪惡。真相未公開，教育未落實，賴總統就有繼續努力的責任，人民也不能就此放過。

林宅血案發生時，我已經讀國中了。如此滅門血案本該如重大刑事犯罪事件為新聞媒體一再報導、國人持續關心。奇怪的是當時竟然是諱莫如深、報導多有影射卻語焉不詳，最後不了了之。我這中學生看不到什麼報紙新聞，家中長輩也未提起討論。不曉得是理所當然。

1980年十月，增額國大代表與立法委員選舉參選人開始競選。那年有周清玉女士與許榮淑女士以代夫出征的名義分別選國大代表與立法委員。我跟大人去到彰化政見發表會上，看到台上站著一個人叫方素敏。她上台就開始哭，從哽噎的哭到放聲大哭，接著看到周清玉也哭了起來，這時現場擴音喇叭放送出望你早歸這歌曲，於是台下群眾也一起哭了。當時我真的嚇到了！那天，我聽到台上講起228以及林宅血案的事。

回家後問長輩什麼是228？ 長輩不說！因為他們曉得學校多的是國民黨的爪耙子，怕小孩惹禍。就算後來我讀台中一中，學校也沒有老師會講228。一直到1987年228前夕讀大學時，因途經台北圓環看到有紀念228四十週年的群眾，那天跟著他們遊行到淡水河邊才曉得228是什麼。至於228真相，也是靠後來不斷閱讀才明白。 228這事，我真的不是靠學校老師才曉得的，我靠的是一本一本的書。

因此， 我不會怪賈永婕的不曉得。我相信即使我的大學法律系同班同學，還是有不少人迄今不曉得228與林宅血案的真相。若他們看了世紀血案這部電影，搞不好就以為歷史真相即是如此。

人民可以批評世紀血案的劇組及演員，政府該做的是公佈事件真相，繼而用公共媒體、教育來使人民知曉。這是政府無可推諉的責任。

謝謝賈董事長公開自己的不知道。不知道不是罪過，但有事實卻拒絕曉得的人，就很不應該了。

而我們知道的人，有責任講出我們的知道，也讓不知道的人能夠曉得。

